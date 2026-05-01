Ha prestato la moto all'amico senza patente, lui ha sorpassato e si è schiantato contro un'auto.

Un ragazzo di 21 anni è morto in un terribile incidente stradale. L’amico gli aveva prestato la moto, lui l’ha guidata senza patente e si è andato a schiantare contro un’auto.

Presta la moto a un amico senza patente: lui si schianta contro un’auto

Un ragazzo di 21 anni è morto in un terribile incidente stradale avvenuto a Milano, in zona San Siro, nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio.

Un ragazzo di 21 anni, Francesco Consales, nato a Vercelli, è morto in ospedale, mentre l’amico di 25 anni è rimasto ferito.

La moto era di proprietà del ragazzo di 25 anni rimasto ferito. Il 21enne, senza patente, ha fatto un sorpasso ed è andato a schiantarsi contro un’auto in sosta. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la macchina che i due hanno superato.

Era guidata da una ragazza di vent’anni, che è stata portata in codice verde all’ospedale San Paolo ed è risultata positiva al pre drogatest.

Incidente in moto a San Siro: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 2.30 di notte. Il 21enne, che stava guidando la moto di proprietà dell’amico pur non avendo la patente, ha superato a sinistra un’auto e ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro due macchine parcheggiate.

La macchina superata dai due giovani in moto, guidata da una ragazza di vent’anni rimasta ferita e positiva al drogatest, è rimasta coinvolta nel sinistro. I due ragazzi sono stati soccorsi. Il 25enne è stato trasportato all’ospedale San Carlo, l’amico 21enne è stato portato al Niguarda in gravi condizioni, dove poi è deceduto.