Verifiche urgenti sulla grazia a Nicole Minetti: cosa accade

Il Quirinale ha chiesto verifiche sugli atti presentati per la grazia concessa il 18 febbraio 2026: adozione, pareri della Procura e accertamenti internazionali

La concessione della grazia a Nicole Minetti ha aperto una nuova fase di accertamenti istituzionali dopo la pubblicazione di ricostruzioni giornalistiche che ne mettono in discussione i presupposti. Il Presidente della Repubblica ha deciso, d’intesa con il ministero della Giustizia, di richiedere agli organi giudiziari competenti verifiche puntuali sull’origine e sulla veridicità dei documenti presentati a supporto della domanda di clemenza.

Il provvedimento di clemenza, firmato il 18 febbraio 2026, era stato motivato con ragioni di tipo umanitario e accompagnato da un parere favorevole della Procura generale di Milano. A fronte delle nuove notizie, la Presidenza del Consiglio ha ritenuto opportuno sollecitare controlli supplementari per ricostruire i fatti con maggiore completezza e garantire la trasparenza dei processi decisionali.

Perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti

Nel percorso che porta al Colle, una domanda di clemenza correttamente documentata e sostenuta da un parere dell’autorità giudiziaria è solitamente sufficiente per l’accoglimento. In questo caso, tuttavia, alcune indiscrezioni apparse sulla stampa hanno descritto circostanze diverse rispetto a quelle rappresentate nella domanda. Per evitare qualunque ombra sul procedimento il Presidente ha chiesto che la fondatezza delle informazioni venga accertata dagli uffici giudiziari, attivando verifiche sul contenuto degli atti e sulle dichiarazioni rese dai legali.

Il ruolo del ministero e della Procura

Le verifiche sono state immediatamente avviate dal ministero della Giustizia e dalla Procura generale di Milano, che ha delegato i carabinieri e, in alcuni passaggi, l’Interpol per accertamenti all’estero. Il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa, autore del parere favorevole iniziale, ha sottolineato la necessità di verificare ogni elemento per non lasciare dubbi sull’istruttoria già svolta, pur difendendo la correttezza delle indagini preliminari condotte alla luce dei documenti disponibili.

Gli aspetti oggetto di controllo

Le verifiche interessano diversi fronti: la regolarità della sentenza di adozione in Uruguay, la presenza di eventuali procedimenti a carico della beneficiaria all’estero, la completezza dei certificati sanitari e degli accertamenti medici prodotti. In particolare gli inquirenti hanno chiesto l’acquisizione degli atti originali relativi alla procedura di adozione presso il tribunale di Maldonado, con l’obiettivo di confermare se la sentenza del 15 febbraio 2026 rifletta realmente la situazione descritta nei fascicoli presentati al ministero.

Documenti sanitari e testimonianze

È previsto l’ascolto dei due specialisti indicati nei fascicoli — uno proveniente dall’ospedale San Raffaele e uno dall’ospedale di Padova — per verificare la natura del consulto e la presenza di eventuali riscontri nei database ospedalieri. Gli investigatori intendono anche acquisire le cartelle cliniche e ogni documento originale che possa chiarire le reali condizioni di salute del minore e la necessità di cure effettuate all’estero, con particolare riferimento alle terapie e agli interventi indicati negli atti.

Contesto giudiziario e possibili sviluppi

Il caso solleva anche questioni di diritto costituzionale e procedurale. L’opinione di esperti segnala che la revoca della grazia non è la prassi ordinaria, ma che potrebbe essere riesaminata se emergessero elementi che dimostrino che il provvedimento è stato adottato sulla base di presupposti non sussistenti. In questo quadro, la Procura generale potrebbe rivedere il proprio parere iniziale qualora nuovi accertamenti documentassero incongruenze sostanziali.

Cosa resta da chiarire e i prossimi passi

Le istituzioni coinvolte manterranno lo scambio di informazioni anche con le autorità uruguaiane, che hanno confermato la disponibilità a rispondere formalmente alle richieste italiane. Gli uffici giudiziari insistono nel richiamare il rispetto per il lavoro della magistratura e per il principio della presunzione di verità fino al completamento delle verifiche. Intanto la difesa di Minetti ha annunciato iniziative per tutelare la reputazione dell’interessata e qualificare le notizie apparse sui media come infondate.

Impatto sulla vita del minore

Al centro della vicenda c’è la condizione del bambino adottato: gli atti riportano che il minore è stato dichiarato in stato di abbandono e che la magistratura uruguaiana aveva disposto la decadenza della potestà genitoriale, segnando la strada all’adozione. Gli accertamenti in corso intendono confermare che ogni decisione sia stata presa nell’ottica dell’interesse del minore, principio fondamentale del diritto minorile e criterio guida di ogni provvedimento adottato dalle autorità.