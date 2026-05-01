Anticipazioni Amici 25: ospiti, sfide e il verdetto del ballottaggio

La registrazione della puntata di Amici di Maria De Filippi 25 avvenuta giovedì 30 aprile ha portato nuovi sviluppi verso il gran finale: lo studio ha visto sfide serrate, ospiti in studio e tre concorrenti finiti in sfida diretta. La puntata sarà trasmessa su Canale 5 sabato 2 maggio, e il meccanismo del ballottaggio deciderà chi lascerà il programma.

In questa sintesi ricostruiamo le manche, i protagonisti delle esibizioni e gli esiti provvisori che hanno portato alla votazione finale.

Oltre alle gare tra le squadre, la serata ha incluso momenti di intrattenimento con ospiti musicali e attoriali: tra loro Gaia con il nuovo singolo “Bossa Nostra”, Sarah Toscano che ha cantato “Atlantide” (colonna sonora del film Non abbiamo bisogno di parole), gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini e il comico Carlo Amleto.

Anche il gioco Password con Alessandro Cattelan ha animato la serata, con risultati a sorpresa.

Le manche e gli esiti: come si è arrivati al ballottaggio

La puntata è stata strutturata in tre manche principali in cui si sono affrontati i team liderati dai coach in gara. Nella prima tornata a confrontarsi sono stati il team Zerbi-Cele e il team Petti-Lo, con vittoria per la formazione di Zerbi e Cele.

Tra le sfide più significative: il confronto di ballo tra Alessio e Emiliano, vinto da Emiliano; il duello tecnico e di personalità tra Gard e Riccardo, con Riccardo trionfante nonostante le critiche sulla performance; e lo scontro canoro tra Alessio e Elena, dove la vittoria è andata a Elena. Al termine della prima manche è stato indicato come eliminato provvisorio Gard.

Note sulla prima manche

La giuria e i coach hanno valutato sia tecnica sia interpretazione, con momenti di confronto che hanno acceso il pubblico. In particolare, la polemica sulla nota intonativa sollevata da uno dei giudici ha sottolineato l’attenzione su aspetti di precisione vocale; Gigi D’Alessio è intervenuto a favore di Riccardo in un momento di dibattito. Questi episodi hanno inciso sulla scelta della rosa dei provvisori spediti al ballottaggio.

Seconda e terza manche: conferme e ribaltamenti

Nella seconda manche a sfidarsi sono stati i team Zerbi-Cele e Cucca-Pepa, con un nuovo successo per la squadra di Zerbi e Cele. Tra gli scontri, la sfida canora tra Elena e Angie si è risolta a favore di Elena, mentre il confronto tra Lorenzo e Emiliano ha visto Emiliano prevalere, portando Lorenzo a essere indicato come eliminato provvisorio.

Rovesci nella terza manche

La terza tornata ha ribaltato le aspettative: a vincere è stato il team Cucca-Pepa, che ha ottenuto importanti punti con le esibizioni. In questa fase Angie ha avuto due affermazioni consecutive, sia contro Nicola sia contro Riccardo, mentre quest’ultimo è stato designato come eliminato provvisorio. Alla fine delle tre manche i tre provvisori destinati al ballottaggio erano dunque Lorenzo, Riccardo e Gard.

Il ballottaggio e gli altri elementi della puntata

Il regolamento ha previsto che dei tre provvisori soltanto uno potrà salvarsi, mentre gli altri due saranno definitivamente eliminati. L’esito ufficiale sarà comunicato durante la messa in onda di sabato 2 maggio. Nel corso della registrazione si è svolto anche il gioco Password, con coppie formate da Marco Bocci e Amadeus, e da Giulia Michelini e Maria De Filippi: le seconde coppie hanno perso la sfida, offrendo momenti di leggerezza tra le parti più competitive della serata.

Per chi segue il programma, è utile ricordare la composizione delle squadre ancora in gioco: nel team Zerbi-Cele restano Elena e Riccardo per il canto e Emiliano e Nicola per il ballo; nel team Emanuel Lo e Anna Pettinelli sono rimasti Gard (canto) e Alessio (ballo); infine nel team Peparini e Cuccarini proseguono la gara Angie e Lorenzo nel settore canto. Queste dinamiche renderanno la prossima puntata cruciale per le sorti dei concorrenti.