Perché Serena Bortone desidera tornare alla conduzione: tra valori e tv pubblica

Perché Serena Bortone desidera tornare alla conduzione: tra valori e tv pubb...

Perché Serena Bortone desidera tornare alla conduzione: tra valori e tv pubb...

Negli ultimi mesi Serena Bortone è tornata più volte davanti alle telecamere, ma non alla guida di una trasmissione di cui essere autore e presentatore. Ospite a È Sempre Mezzogiorno per presentare il suo romanzo corale Le Dirimpettaie, la giornalista ha ammesso con chiarezza un sentimento che molti colleghi condividono: la voglia di avere uno spazio televisivo personale per trasmettere idee e valori.

Il suo percorso recente include apparizioni come ospite in diversi programmi Rai e il ruolo di opinionista a Bar Centrale, ma la prospettiva di tornare alla conduzione resta un obiettivo vivo.

Il desiderio di guidare un progetto proprio

Durante l’intervista la conduttrice ha spiegato che non si tratta semplicemente di ricomparire sul video, bensì di poter esprimere un piano valoriale e costruire contenuti con un’impronta personale.

Ha sottolineato che la televisione, per lei, dovrebbe essere un ambiente in grado di offrire complicità e strumenti di speranza a chi segue da casa: non soltanto intrattenimento, ma anche orientamento culturale e sociale. La sua esperienza come autrice alimenta il desiderio di poter ideare e condurre format che rappresentino la sua visione, con un approccio che unisca informazione, educazione e inclusione.

Cosa intende per televisione inclusiva

Con televisione inclusiva Bortone indica una trasmissione capace di parlare a pubblici diversi, abbattendo stereotipi e dando voce a storie spesso marginalizzate. Nel corso degli anni si è confrontata pubblicamente su tematiche come gli stereotipi di genere e i casi di discriminazione legati all’omofobia, dimostrando come un talk possa diventare anche uno strumento pedagogico. Questo approccio valorizza il concetto di servizio pubblico come luogo dove informazione e valori si intrecciano, offrendo contenuti che vadano oltre l’effimero.

Il contesto professionale e la marginalizzazione

La carriera di Bortone è stata segnata da eventi che hanno inciso sulla sua presenza in palinsesto: nel 2026 la Rai ha avviato un provvedimento disciplinare che ha contribuito a fermare alcuni suoi progetti, mentre non sono mai state confermate alcune voci su possibili offerte da Mediaset. Nonostante ciò, la giornalista non ha abbandonato del tutto la tv: ha partecipato come ospite a diversi programmi e ha mantenuto visibilità grazie al ruolo di opinionista. Questa alternanza tra presenze e assenze ha fatto discutere l’opinione pubblica e alcuni addetti ai lavori, attraverso interrogativi sul trattamento riservato ai professionisti nel servizio pubblico.

Reazioni e dibattito pubblico

La situazione ha alimentato un confronto più ampio sul ruolo della Rai e sulla possibile influenza di dinamiche politiche nella gestione dei palinsesti. Critici e sostenitori si sono divisi tra chi denuncia un accantonamento di talenti per ragioni estranee alla qualità professionale e chi sottolinea la necessità di processi interni più trasparenti. Anche sui social la vicenda ha avuto eco: un post pubblicato il April 29, 2026 ha rilanciato l’intervista, contribuendo a riportare l’attenzione mediatica sul tema.

La compagnia come valore aggiunto

L’intervento di Antonella Clerici durante la puntata ha ampliato la riflessione, rimarcando che oltre ai contenuti è fondamentale la capacità di tenere compagnia al pubblico. Per Clerici la compagnia è empatia: entrare nelle case, raccontare vite e offrire conforto. Bortone ha accolto questa lettura, riconoscendo che la componente relazionale è parte integrante dei valori che vorrebbe veicolare in un proprio programma. La capacità di modulare il tono, di intuire lo stato d’animo degli spettatori e di consegnare un sorriso sono per lei elementi imprescindibili di una conduzione responsabile.

Conclusioni: tra aspettative e scenari futuri

Oggi la vicenda di Serena Bortone resta un esempio di come le carriere televisive possano subire arresti e riprese non sempre spiegabili solo con criteri editoriali. La sua dichiarazione di voler tornare a costruire e condurre un programma mette in luce un ragionamento più ampio sul valore del servizio pubblico e sulla sua missione di offrire contenuti di qualità, indipendentemente dalle appartenenze politiche dei protagonisti. Resta aperta la domanda su come la Rai intenderà valorizzare professionalità come la sua nei prossimi mesi, in un contesto dove il pubblico chiede sempre più autenticità e contenuti con un forte valore sociale.