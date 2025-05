Nei prossimi giorni, il palinsesto di Rai 1 subisce una riorganizzazione totale. L’occasione? Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Tutti gli appuntamenti quotidiani, dai programmi di informazione alla fiction, sono destinati a saltare per fare spazio alla copertura dell’evento storico. Un’interruzione di programmi che segna un cambio radicale, e che ci ricorda l’importanza del servizio pubblico in momenti di grande rilevanza nazionale come appunto quello del Conclave.

Un palinsesto rivisitato per proteggere De Martino

Secondo quanto riportato da Dagospia, pochi hanno notato il “triplo stop” che ha colpito Stefano De Martino, ma questo non è stato deciso per metterlo in secondo piano. Come ha spiegato il giornalista Giuseppe Candela, si è voluto evitare il “dramma del mezzo punto in meno”, un rischio che la Rai vuole a tutti i costi evitare. Il primo progetto a essere rimandato è stato il passaggio di Stasera tutto è possibile da Rai 2 a Rai 1, nonostante gli ottimi ascolti ottenuti quest’anno . Si parlava di un cambio di rete per l’ultima puntata, con ospite Emma Marrone, ma il piano è stato accantonato. La Rai ha preferito mantenere il programma su Rai 2, dove ha registrato ottimi risultati. Un altro progetto a finire nel limbo è stato lo spettacolo teatrale Meglio Stasera, un successo nei teatri, ma troppo “debole” secondo la Rai per andare in onda su Rai 1. Infine, a giugno, si era parlato di un nuovo access da alternare a Affari Tuoi, ma anche questa idea è stata accantonata. “E se non fa il 30%?” si chiedono a Viale Mazzini, preferendo allungare le puntate del quiz che ha ottenuto ottimi risultati di share.

Il Conclave e la riorganizzazione del palinsesto Rai e i programmi per Stefano De Martino