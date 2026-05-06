Un siparietto comico live dal Quirinale, a cui è succeduta la conduttrice che ha apprezzato il gesto del collega e l'importanza fornita al suo programma, ormai icona del mattino di Rai 1.

La giornata di ieri ha visto mosti esponenti del cinema e del teatro presenziare di fronte al capo dello stato il presidente Sergio Mattarella in occasione dell’evento in omaggio al cinema italiano, oltre al capo dello stato vi era il Ministero della Cultura Giuli ed altri esponenti, non sono mancati i commenti di volti televisivi di fama.

Mattarella e l’omaggio al cinema italiano

Sergio Mattarella ha fatto gli onori di casa agli attori che sono stati invitati nella bellissima cornice del Quirinale, spiegando come il cinema sia parte della storia d’Italia e seppur si trovi in una situazione di pesante difficoltà debba essere aiutato perché rappresenta il nostro paese e le sue qualità artistiche nel mondo.

In questo contesto sono state presentate le candidature ai prossimi David di Donatello, leader è stato il film “Le città di Pianura” di Francesco Sossai, seguito dal film “La Grazia” di Paolo Sorrentino e da “Le Assaggiatrici” di Silvio Soldini. In concorso anche “Cinque secondi” e “Fuori”.

Claudio Bisio e la battuta su Antonella Clerici

Tra gli attori famosi che sono intervenuti nella giornata sicuramente è spiccato Claudio Bisio che sfruttando il momento della giornata, prossimo al mezzogiorno ha fatto una battuta al presidente Mattarella, rispetto ad Antonella Clerici ed al suo programma:

“Mi è stato detto che mi hanno scelto per condurre perché ‘lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive e parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e vogliamo che ci faccia chiudere in fretta perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi”.

Una battuta, riportata da CaffeinaMagazine.it che ha fatto sorridere Antonella Clerici che, una volta in diretta ha risposto con garbo al commento di Bisio – “Mi ha fatto molto ridere Bisio. Non è vero che mi incavolo, soprattutto quando c’è il presidente Mattarella, caro Claudio. Quando ha lui la linea noi siamo assolutamente felici di prendere noi la linea e proseguire con il nostro mezzogiorno”.

La situazione tra i due grandi del piccolo schermo è quindi apparsa distesa, Bisio ha alleggerito la tensione dei colleghi ed Antonella è stata al gioco chiarendo la querelle con i telespettatori.