Ue: Falcone (FI), “Rafforzare la competitività anche in agricoltura per creazione prodotti di

"Dobbiamo rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo". Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Fal...

“Dobbiamo rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in occasione dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

“Le eccellenze del Made in Europe come il vino e il tabacco oggi possono essere esportate nel mondo. Non a caso, malgrado i dazi, il Made in Europe e soprattutto il prodotto agricolo fatto in Europa, coltivato in Europa, riesce comunque ad affermarsi nel mondo. Dobbiamo certamente rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo con grande efficacia”.

“Per ribaltare lo squilibrio tra l’entusiasmo protezionista e chi definisce il Made in Europe un miraggio” l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone sostiene che “l’Europa debba rafforzare la propria autorevolezza. Non con un’autocelebrazione sterile, ma con fatti concreti”. “Mentre i competitor crescono, l’Europa non può rimanere indietro, ma per stare al passo deve dimostrare autorevolezza, coesione e visione comune”, conclude.

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