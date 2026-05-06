Gabry Ponte: "La prima volta che ho messo 'Blue' la gente è andata via"

Gabry Ponte: "La prima volta che ho messo 'Blue' la gente è andata via"

"Torno a San Siro per vedere se è stato un caso". Gabry Ponte, il dj e produttore italiano più ascoltato al mondo, annuncia il suo ritorno allo stadio di Milano il 27 giugno 2026 e si racconta in un’intervista al vodcast all'Adnkronos. Dall'incredibile retroscena sulla sua hit planetaria "Blue (...

“Torno a San Siro per vedere se è stato un caso”. Gabry Ponte, il dj e produttore italiano più ascoltato al mondo, annuncia il suo ritorno allo stadio di Milano il 27 giugno 2026 e si racconta in un’intervista al vodcast all’Adnkronos. Dall’incredibile retroscena sulla sua hit planetaria “Blue (Da Ba Dee)”, al successo da record su Spotify.

E ancora: l’esperienza all’Eurovision (“Una palestra che non rifarei”), il jingle per Sanremo e un consiglio diretto ai giovani artisti: “Non fate musica per diventare famosi, sarà un disastro”.

https://www.youtube.com/watch?v=cAjKQFfsm8E