La tensione a livello internazionale è elevata da tempo, ancora di più dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente, con la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz. Tra gli Stati membri della Nato cresce la preoccupazione per un possibile attacco da parte di Vladimir Putin, ecco quando potrebbe avvenire secondo alcune fonti politiche.
“Quando attaccherà la Nato”, la data stabilita da Putin secondo la nuova profezia
Nell’attuale clima di tensione e incertezza a livello internazionale, cresce la preoccupazione per un possibile attacco alla Nato da parte di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato da fonti politiche europee, come si legge su The Social Post, il leader del Cremlino potrebbe ritenere che l’arco temporale che va dal 2027 al 2028 possa rappresentare un periodo favorevole per mettere alla prova l’Occidente.
Questa ipotesi è legata a diversi fattori, come la permanenza di Trump alla Casa Bianca e le difficoltà dell’UE nel portare a termine un percorso di rafforzamento militare.
Putin attacca la Nato? Lo scenario che preoccupa l’Europa dopo la profezia
E’ vero che c’è preoccupazione visto il clima di tensione in cui ci troviamo, ma al momento va sottolineato che non ci sono indizi di un possibile attacco da parte di Vladimir Putin alla Nato.
Più plausibili potrebbero essere azioni mirate con l’obiettivo di creare ambiguità strategica e mettere in difficoltà l’Alleanza atlantica. Tra i possibili scenari ad esempio l’utilizzo di droni in aree sensibili come l’Artico e il Mar Baltico.