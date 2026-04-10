Nato e Stati Uniti: cosa cambia dopo il rifiuto degli alleati di sostenere la guerra

Un'analisi delle tensioni tra Washington e i partner Nato e delle opzioni per una difesa europea più autonoma

La relazione tra Washington e i suoi partner della NATO era già caratterizzata da tensioni croniche prima dell’ultima crisi nel Medio Oriente: questioni come la spesa per la difesa e provocazioni politiche avevano eroso fiducia e routine. Oggi quella frattura è diventata più visibile, alimentata dalla decisione di molti alleati di non partecipare all’azione militare guidata dagli Stati Uniti contro l’Iran.

Questa svolta non è solo un attrito momentaneo: per molti analisti segna l’inizio di un ripensamento profondo del ruolo americano nell’alleanza e della capacità europea di difendersi autonomamente.

Le reazioni ufficiali lo confermano: il presidente statunitense ha definito la mancanza di appoggio degli alleati come una macchia che ‘non scomparirà’, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato di un vero e proprio stress test transatlantico.

Esperti come Jim Townsend avvertono che non esisterà un ritorno alla normalità nelle relazioni all’interno della NATO né con questa amministrazione né con la prossima, sottolineando come la crisi ponga domande strutturali sul futuro dell’alleanza. Queste osservazioni evidenziano che la posta in gioco non è solo diplomatica ma strategica.

Le leve a disposizione di Washington

Seppure il ritiro formale degli Stati Uniti dalla NATO richieda procedure e il consenso del Congresso, l’Amministrazione può comunque alterare profondamente l’architettura di sicurezza euro‑atlantica. Tra le opzioni pratiche ci sono la riduzione o il trasferimento degli oltre 84.000 soldati americani dislocati in Europa, la chiusura di basi e la sospensione della cooperazione operativa con partner ritenuti non collaborativi. Il ritiro de facto di capacità logisticomilitari e di comando comprometterebbe il perimetro difensivo che ha garantito la stabilità europea per decenni.

Il ruolo dell’Articolo 5

Un elemento spesso frainteso è la natura dell’Articolo 5: si tratta di un meccanismo di difesa collettiva, ma non impone una risposta militare automatica in caso di attacco a un membro. Questa caratteristica ha alimentato lo scetticismo tra alcuni alleati su quanto Washington sarebbe pronta a intervenire in futuro. La storia insegna: dopo l’11 settembre la NATO invocò l’Articolo 5 e i Paesi alleati contribuirono con truppe in Afghanistan, pagando costi umani elevati, con quasi migliaia di vittime militari tra le forze occidentali e perdite significative per regno unito, Francia, Danimarca, Italia e altri.

Dipendenze strategiche dell’Europa

La guerra in Ucraina e la nuova ondata di tensione con l’Iran hanno messo in luce i limiti dell’autonomia europea: dal 2026 al 2026 la spesa per la difesa dei Paesi membri è cresciuta di oltre il 62%, ma restano gap strutturali. Secondo l’IISS, l’Europa dipende pesantemente dagli Stati Uniti per capacità di strike profondo, intelligenza, sorveglianza e ricognizione, capacità spaziali (satellitari), logistica e difesa aerea e missilistica integrata. Colmare queste lacune richiederà tempo e investimenti considerevoli: stime circolano su cifre nell’ordine del $1 trilione e di qualificare l’industria per aumentare produzione e ricerca.

Sforzi concreti e limiti operativi

Nonostante le difficoltà, la reazione europea mostra segnali di adattamento: alcuni Paesi hanno aumentato gli stanziamenti, avviato programmi di procurement congiunto e accelerato iniziative per la difesa comune. Tuttavia, molte industrie non riescono a scalare rapidamente e vari eserciti faticano a raggiungere gli obiettivi di reclutamento e fidelizzazione del personale. Figure come l’ex ambasciatore Stefano Stefanini osservano che minacciare l’abbandono della NATO basta a minarne la credibilità senza che sia necessaria una fuoriuscita formale. Analisti come Minna Alander indicano che un’alleanza europea rafforzata è possibile, anche se avrebbe una forma molto diversa dall’attuale struttura transatlantica.

Scenari possibili e conclusione

Il futuro dell’alleanza dipenderà da scelte politiche su entrambi i lati dell’Atlantico: gli Stati Uniti possono optare per un ruolo più distaccato, oppure riconfermare impegni che ricostruiscano fiducia; l’Europa può puntare su integrazione e investimenti per ridurre la dipendenza strategica. All’orizzonte ci sono anche avvertimenti sulla tempistica: autorevoli militari tedeschi stimano che il periodo 2027‑2029 possa vedere test più aggressivi da parte di potenze revisioniste. Qualunque sia la traiettoria, la crisi attuale rende evidente che la NATO come istituzione è in una fase di trasformazione: la domanda non è solo se sopravviverà, ma in quale forma e con quali assetti di responsabilità e capacità si presenterà alla nuova era della sicurezza europea.