I sub italiani morti nell’incidente alle Maldive questa giornata sarà ritenuta cruciale dato che verranno effettuate le autopsie sui corpi dei 4 sub italiani che sono rientrati sul nostro territorio nel fine settimana, queste indagini permetteranno di capire totalmente per cosa siano deceduti mentre tentavano di analizzare l’interno della grotta.

Il mistero legato alla ricerca universitaria

Un mistero però avvolge questa tragedia ed è legato alla ricerca che la Prof.ssa Montefalcone stava svolgendo alle Maldive difatti lo stesso ateneo ha svelato che non avrebbe dovuto arrivare così lontana nel suo approccio sul campo.

Poi il dubbio legato al patentino per le immersioni, tra chi dice che non avevano la capacità di andare così in profondità e chi invece ammette che fossero in grado avendo anni di immersioni alle spalle.

La certezza è relativa alle attrezzature, la singola bombola non avrebbe permesso di salvarsi e l’equipaggiamento in possesso degli operatori maldiviani non era adatto ad una profondità così elevata.

Le autopsie sui corpi, chi le effettuerà

Nel mentre la giornata di oggi, lunedì 25 maggio è quella decisiva per l’autopsia sui 4 corpi deceduti, l’incarico è stato conferito dalla procura di Busto Arsizio alla PM Nadia Alessandra Calcaterra.

Le autopsie saranno svolte da un team di esperti composto da Luca Tajana, in qualità di medico legale, Cristiana Stramesi tossicologa e da Luciano Ditri, anestesista esperto in medicina subacquea e sportiva, come riportato da The Social Post.

Queste infatti sveleranno se i 4 sono morti per anossia, ovvero mancanza totale di ossigeno, questa può essere legata ad annegamento o dall’esaurimento delle scorte all’interno delle bombole. Le prossime ore diranno la verità tanto attesa.