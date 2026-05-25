Possibile intesa Usa-Iran: i punti chiave sul memorandum d'intesa

Fonti statunitensi parlano di un accordo di principio con l'Iran sullo smaltimento dell'uranio altamente arricchito e la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma la firma definitiva richiederà ancora tempo e negoziati

Tra il 24 maggio 2026 e il 25 maggio 2026 sono emersi segnali che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio capace di porre fine alle ostilità in diverse aree del Medio Oriente. Secondo media internazionali che citano funzionari anonimi, l’intesa include impegni fondamentali come la gestione dell’uranio altamente arricchito e la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma la ratifica finale dei leader potrebbe richiedere giorni.

Le fonti sottolineano che, sebbene ci sia un consenso sui principi generali, permangono negoziazioni operative sui meccanismi di attuazione. In questo articolo analizziamo i contenuti principali dell’intesa, le reazioni regionali e internazionali e le incognite che potrebbero rallentare la firma definitiva.

Elementi centrali dell’intesa e significato strategico

Al centro della bozza negoziata figura il tema del materiale nucleare.

I funzionari statunitensi riferiscono che l’Iran avrebbe accettato, in linea di principio, impegni relativi allo smaltimento dell’uranio altamente arricchito, una misura vista come cruciale per ridurre il rischio nucleare. Questo punto sarà citato in modo generale nel documento iniziale, mentre i dettagli tecnici e la tempistica per lo smaltimento saranno oggetto di ulteriori trattative.

Uranio altamente arricchito: cosa implica

L’indicazione di affrontare l’uranio altamente arricchito non equivale a una soluzione immediata: serve un meccanismo vincolante che certifichi la rimozione o la neutralizzazione del materiale. La bozza appare intenzionata a prevedere un impegno sostanziale di Teheran a limitare o sospendere l’arricchimento, lasciando però aperti i dettagli operativi, come la localizzazione dello smaltimento e i tempi concreti per la sua esecuzione.

Lo Stretto di Hormuz e ricompense politiche

Un altro cardine della possibile intesa riguarda lo Stretto di Hormuz, via strategica per il traffico petrolifero globale. La proposta negoziata sembra prevedere che l’Iran consenta la riapertura del passaggio marittimo in cambio dell’alleggerimento di alcune misure restrittive. Tuttavia, le autorità americane insistono che non saranno accettate imposizioni che configurino un pedaggio sul transito e che qualsiasi alleggerimento delle sanzioni dipenderà dal rispetto degli impegni da parte di Teheran.

Apertura di Hormuz e limiti degli incentivi

Secondo quanto riportato, la riapertura dello Stretto di Hormuz sarebbe parte di un più ampio memorandum d’intesa (MoU) che punta a una cessazione delle ostilità su più fronti. Tuttavia, gli Stati Uniti avvertono che lo sblocco degli asset congelati non è automaticamente previsto nell’accordo iniziale e che qualsiasi sollievo economico sarà subordinato a verifiche sul rispetto degli obblighi iraniani.

Reazioni regionali, dissidi interni e incognite

La notizia ha già provocato reazioni contrastanti: il premier israeliano ha ribadito con il presidente Trump la necessità che ogni intesa elimini il rischio di un programma nucleare militare e ha sottolineato il diritto di Israele alla difesa. Dal fronte iraniano, agenzie vicine ai vertici militari hanno manifestato cautela, mentre leader come quelli di Hezbollah hanno espresso speranza che l’accordo comprenda anche il Libano.

Fattori che possono rallentare la firma

Più fonti riportano che la struttura decisionale iraniana è «lenta e opaca», per questo la firma definitiva potrebbe richiedere giorni. Ostacoli pratici includono la formulazione del linguaggio sullo smaltimento dell’uranio, la definizione di penali e verifiche e le richieste di rilascio di beni congelati, che alcune fazioni iraniane considerano essenziali. L’approvazione del leader supremo Khamenei resta la chiave politica.

Impatto socioeconomico e prospettive

Oltre agli aspetti strategici, il contesto economico interno iraniano accentua l’urgenza di una soluzione: autorità locali parlano di aumenti nei prezzi dei farmaci e di un’inflazione che grava sulla popolazione. Un’intesa che attenui le pressioni esterne potrebbe offrire sollievo, ma qualsiasi beneficio materiale dipenderà dall’entità e dal calendario delle misure concordate.

In conclusione, il quadro che emerge tra il 24 maggio 2026 e il 25 maggio 2026 è quello di un accordo sui principi che potrebbe ridimensionare la guerra in Medio Oriente, pur avendo davanti a sé passaggi tecnici e politici non banali. Il tempo necessario per trasformare il memorandum d’intesa in un patto firmato e operativo resta incerto: la diplomazia dovrà ora tradurre i principi in impegni verificabili affinché la tregua diventi sostenibile.