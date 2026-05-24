Affluenza alle comunali: aggiornamento sui dati parziali e i numeri di Eligendo

Dati parziali dall'app Eligendo mostrano una affluenza in calo durante le fasi di voto del 24 e 25 maggio 2026: ecco le percentuali, il confronto orario e il contesto delle comunali

Le elezioni comunali indette per il 24 e il 25 maggio 2026 hanno registrato, nelle prime rilevazioni della giornata, una affluenza complessiva inferiore rispetto all’appuntamento precedente. I dati parziali pubblicati sulla piattaforma Eligendo consentono di seguire l’andamento orario: alle ore 12 la partecipazione era del 14,73%, alle 19 del 34,5% e alle 23 del 46,31%.

Queste percentuali sono state confrontate con i valori registrati nelle precedenti tornate per valutare l’andamento del voto e l’interesse degli elettori.

Il quadro riguarda quasi 750 comuni coinvolti nella consultazione, compresi diversi capoluoghi di provincia e centri con rilevanza politica e simbolica. In termini di logistica elettorale si fa riferimento a 6.278 sezioni totali; alle ore 12 erano state inviate al sistema di rilevazione 5.581 sezioni.

Il turno si svolge su due giornate con orari stabiliti: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con eventuale ballottaggio fissato per il 7 e l’8 giugno dove previsto.

Numeri chiave e confronto orario

Le tre rilevazioni ufficiali riportate da Eligendo offrono punti di riferimento utili: alle ore 12 il paese segnava un’affluenza del 14,73% con 5.581 sezioni trasmesse su 6.278, mentre alle 19 la percentuale era salita al 34,5%.

Il dato serale alle 23 indica un ulteriore incremento, fino al 46,31%, quando mancavano solo due sezioni alla chiusura del flusso informativo. Questi valori risultano inferiori rispetto alle corrispondenti rilevazioni delle tornate precedenti: ad esempio il confronto orario mostra cali registrati in varie regioni.

Rilevanza del confronto con le tornate precedenti

Mettere a confronto le percentuali attuali con quelle passate aiuta a interpretare il dato in chiave politica: alle 12 il precedente rilevamento nazionale era del 15,75%, mentre alla stessa ora della serata il valore di riferimento era del 50,20% in una delle fonti riportate. Analizzare questi scostamenti consente di comprendere se la flessione sia generalizzata o circoscritta a specifiche aree territoriali, e se fattori come clima, comunicazione delle forze politiche o mobilitazione locale abbiano inciso sulla partecipazione.

Geografia del voto e aree più osservate

Questa tornata coinvolge circa quasi 750 comuni, con numerosi capoluoghi al centro dell’attenzione: tra le città più monitorate figurano Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. In molte di queste realtà, lo sforzo della campagna elettorale e le visite dei leader nazionali hanno reso il voto un termometro politico importante. La natura frammentata del voto locale e la differenza tra comuni sopra e sotto i 15.000 abitanti rendono il quadro molto variegato e richiedono letture territoriali dettagliate.

Dinamiche regionali e sezioni di riferimento

Alcune regioni hanno mostrato andamenti divergenti: aree con tassi di partecipazione in crescita si alternano a contesti con calo sensibile rispetto alle precedenti consultazioni. Il dato delle 6.278 sezioni resta un riferimento operativo per il conteggio nazionale: conoscere quante sezioni hanno trasmesso i dati in un certo momento offre un’indicazione sulla copertura della rilevazione e sulla solidità del confronto orario.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore e implicazioni

Con i seggi che riaprono lunedì mattina per concludere le operazioni alle 15 e l’avvio dello spoglio subito dopo la chiusura, la dinamica dell’affluenza potrà ancora modificarsi rispetto ai valori parziali. Per i comuni con più di 15.000 abitanti, dove è previsto il ballottaggio in assenza di vittorie al primo turno, i livelli di partecipazione di queste ore influiranno sulla legittimazione degli esiti e sulle strategie dei candidati. Osservatori e analisti continueranno a seguire le pubblicazioni di Eligendo per aggiornamenti e dettagli sui diversi territori.

In sintesi, i dati del 24 maggio 2026 mostrano una partecipazione in crescita durante la giornata ma complessivamente inferiore rispetto ad alcune rilevazioni precedenti: il monitoraggio delle prossime ore e il confronto per area geografica saranno determinanti per comprendere la portata politica di questa tornata di amministrative.