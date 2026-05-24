Possibile referendum sul nucleare e accelerazione sulla legge elettorale: cosa sta succedendo

Il governo accelera su legge elettorale e ddl sul nucleare : una dichiarazione del ministro Ciriani sul possibile referendum scatena reazioni e apre scenari politici e giuridici diversi

Il governo ha messo in cima all’agenda due dossier sensibili: da un lato la riforma della legge elettorale, con l’obiettivo di dare il primo via libera alla Camera entro giugno, dall’altro il ddl sul nucleare, che l’esecutivo intende chiudere definitivamente entro l’estate. In questo quadro si inserisce la dichiarazione del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenuto al Festival di Trento: secondo il ministro, un referendum sul nucleare sarebbe «inevitabile».

La frase ha riacceso il confronto politico e sollevato interrogativi sul calendario istituzionale.

Le parole di Ciriani sono rimbalzate immediatamente nei gruppi parlamentari e nelle chat dei partiti, alimentando il sospetto che il governo voglia mettere al centro del dibattito pubblico un tema divisivo. Lo stesso staff ministeriale ha poi chiarito che si trattava di un’ipotesi, ma la precisazione non ha spento la polemica.

A complicare il quadro sono i segnali arrivati dallo stesso Festival dall’altro ministro coinvolto nella materia, Gilberto Pichetto Fratin, che ha dato quasi per scontata una raccolta firme sui contenuti della legge delega sul nucleare.

Il nodo del possibile referendum

All’interno della maggioranza si ragiona su tutti gli scenari, compresa la possibilità che chi è sempre stato contrario al nucleare promuova una consultazione abrogativa.

Fonti vicine al ministro hanno spiegato che l’affermazione di Ciriani mirava a descrivere proprio questa eventualità: gruppi contrari potrebbero tentare di raccogliere le firme per portare la materia in referendum. Per il governo, tuttavia, la partita non si limita alle discussioni politiche: l’intenzione dell’esecutivo è procedere con la normativa per poter poi impiantare centrali di nuova generazione, un obiettivo ribadito anche dalla premier Giorgia Meloni.

A chi conviene il voto?

La discussione sul referendum non è neutrale sul piano politico: per alcuni partiti d’opposizione il ricorso a una consultazione popolare sarebbe superfluo, visto che gli italiani si sono già espressi in passato sul tema. Altri invece ritengono che la battaglia pubblica potrebbe essere decisiva per argomentare opposte visioni della politica energetica. In maggioranza prevale la determinazione a difendere la riforma, con il mantra «non abbiamo paura, siamo pronti a difendere le nostre ragioni» ripetuto in assemblea.

Aspetti giuridici e cronoprogramma

Sul piano regolamentare, il dibattito si sofferma sulla legge 352 del 1970, che disciplina il deposito delle richieste di referendum: secondo quella norma «non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere». Questo limite apre interpretazioni diverse e alimenta riflessioni sul timing. Alcuni costituzionalisti sostengono che una raccolta firme potrebbe essere depositata entro il 30 settembre, facendo così maturare la pratica entro i termini utili e portando a una possibile convocazione del referendum nella primavera del ’27.

Prospettive ministeriali

Dalla parte del Ministero dell’Ambiente, però, c’è chi ritiene più probabile che un eventuale referendum si tenga nel 2028, sostenendo che non si possano fissare appuntamenti referendari nell’anno elettorale. Questo approccio giustifica la strategia governativa: approvare la legge delega entro l’estate e completare i decreti attuativi entro l’anno, così come promesso dallo stesso Pichetto Fratin. Dunque, il calendario resta fluido, tra vincoli normativi e scelte politiche.

Reazioni politiche e linea della maggioranza

Le opposizioni hanno reagito duramente alle esternazioni: il Movimento 5 Stelle e leader di Avs Angelo Bonelli hanno ribadito che gli italiani si sono già espressi e che il vero giudizio sarà alle prossime elezioni, mentre la responsabile Clima del Pd, Annalisa Corrado, ha accusato il governo di vittimismo preventivo. Dall’altra parte, la maggioranza intende accelerare anche sulla legge elettorale, con la richiesta di calendarizzazione in Aula entro fine giugno e modifiche che prevedono un premio di maggioranza intorno al 42%, l’eliminazione del ballottaggio e regole specifiche per l’attribuzione del premio in caso di esiti discordanti tra Camera e Senato.

Modalità di approvazione

Nel dettaglio, la maggioranza sta valutando di portare in Commissione un testo bis come base, senza emendamenti, mentre le preferenze potrebbero essere trattate con un emendamento d’Aula che andrà messo ai voti ma non con scrutinio palese. Sono scelte tecniche che rivelano l’intenzione di chiudere rapidamente i dossier, ma anche la consapevolezza che entrambi i temi—nucleare e legge elettorale—possono innescare tensioni interne e scontri con l’opposizione.

In sintesi, la frase di Ciriani ha riaperto una partita che mescola strategia politica, vincoli procedurali e sensibilità pubblica: il governo spinge per completare il quadro normativo e tenere la situazione sotto controllo, mentre l’opposizione si prepara a contrastare l’eventuale percorso referendario, ritenendolo superfluo o strumentale. Il dibattito sul nucleare resta così un banco di prova per i prossimi mesi, con scadenze e interpretazioni giuridiche pronte a influire sul calendario istituzionale.