In un momento cruciale per la sicurezza europea, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha lanciato un allarme storico, richiamando le lezioni del passato per affrontare le sfide del presente. Durante una conferenza stampa tenutasi presso l’Università Franz Liszt di Weimar il 3 settembre 2026, Wadephul ha sottolineato la necessità di difendere con fermezza i valori democratici, in risposta alla crescente influenza dell’AfD.

La vittoria dell’AfD in Sassonia-Anhalt, con il 43,8% dei voti, ha segnato un punto di svolta nella politica tedesca, superando di gran lunga i Christian Democrats di Friedrich Merz fermi al 17,2%. Questo risultato ha acceso un dibattito acceso sul futuro della NATO e sul sostegno alla Ucraina con Wadephul che ha invitato a non retrocedere dagli impegni internazionali.

Le lezioni della Repubblica di Weimar

Wadephul ha evocato il fantasma della Repubblica di Weimar il primo esperimento democratico tedesco che collassò sotto la pressione delle crisi economiche e dell’ascesa dei partiti anti-democratici. La Germania conosce bene cosa potrebbe accadere se i democratici non sono pronti a difendere il loro sistema ha affermato, sottolineando l’importanza di imparare dagli errori del passato.

La Repubblica di Weimar, nata dopo la Prima Guerra Mondiale, fu caratterizzata da instabilità politica e crisi economiche che portarono all’ascesa del nazismo. Wadephul ha usato questo esempio per mettere in guardia contro il rischio di ripetere gli stessi errori, soprattutto in un contesto di crescente sfiducia verso le istituzioni democratiche.

Il dibattito sui fondi per la difesa e gli aiuti esteri

La vittoria dell’AfD ha alimentato un acceso dibattito sul bilancio tedesco, con particolare attenzione alla spesa per la difesa e gli aiuti esteri. Il partito ha criticato duramente gli aiuti alla Ucraina sostenendo che i fondi potrebbero essere meglio utilizzati internamente. Ulrich Siegmund candidato dell’AfD, ha dichiarato a MDR che ogni minuto, €20.000 vanno all’Ucraina, soldi che potrebbero essere utilizzati per migliorare le condizioni di vita in Germania .

Questo dibattito si inserisce in un contesto di pressioni crescenti sul bilancio tedesco. Secondo i calcoli del Kiel Institute la spesa per la difesa nel 2027 raggiungerà circa €140 miliardi quasi pari al contributo federale al sistema pensionistico di €145 miliardi. Nel 2022, la spesa per la difesa era di circa €50 miliardi mentre quella per le pensioni ammontava a €115 miliardi.

Il sostegno della NATO e le sfide future

Il segretario generale della NATOMark Rutte ha sostenuto l’appello di Wadephul, sottolineando l’importanza di una Germania forte per la sicurezza europea. Conto su ciascuno di voi in questa stanza per portare questo messaggio: che una Germania più forte rende l’Europa più forte, e che un’Europa più forte rende la NATO più forte ha dichiarato durante la stessa conferenza.

Rutte ha anche minimizzato i rischi legati all’ascesa dei partiti di destra, affermando che la NATO lavorerà con chiunque sia eletto e che l’alleanza rimarrà molto forte . Tuttavia, l’aumento dell’influenza dell’AfD e di altri partiti euroscettici rappresenta una sfida significativa per la coesione dell’alleanza.

Wadephul ha invitato a non retrocedere di fronte a queste sfide, ma a difendere con fermezza i valori democratici e gli impegni internazionali.