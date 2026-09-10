Dati Frontex: diminuiscono gli arrivi irregolari in Europa nei primi otto mesi del 2026

Nei primi otto mesi del 2026, il numero di attraversamenti irregolari verso l’Unione Europea ha registrato un calo significativo. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex visti dall’ANSA sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti con una riduzione del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo calo rappresenta un cambiamento importante nelle dinamiche migratorie, con alcune rotte che hanno visto riduzioni particolarmente marcate.

La rotta del Mediterraneo centrale una delle più critiche, ha registrato circa 19.400 arrivi il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo rappresenta il secondo calo più marcato tra tutte le rotte, dopo l’Africa occidentale dove gli arrivi sono diminuiti del 58% anche se in termini assoluti si tratta di sole 5.070 persone.

Le rotte migratorie più critiche nel 2026

La rotta del Mediterraneo centrale continua a essere una delle più pericolose e trafficate, nonostante il calo significativo degli arrivi. Con 19.400 attraversamenti nei primi otto mesi del 2026, questa rotta ha visto una riduzione del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo calo è attribuibile a una serie di fattori, tra cui l’aumento dei controlli e delle operazioni di Frontex e delle autorità locali.

L’Africa occidentale con un calo del 58% ha registrato solo 5.070 arrivi. Anche se questa rotta ha visto la riduzione percentuale più alta, il numero assoluto di attraversamenti rimane relativamente basso rispetto ad altre rotte. Questo suggerisce che, nonostante gli sforzi, alcune rotte continuano a essere più attive di altre.

Le cause del calo degli attraversamenti

Le ragioni dietro questo calo sono molteplici e complesse. Tra i fattori principali ci sono l’aumento dei controlli alle frontiere, le operazioni congiunte tra i paesi dell’Unione Europea e le condizioni meteorologiche avverse che hanno reso più difficile l’attraversamento del Mediterraneo. Inoltre, le politiche di accoglienza e integrazione in alcuni paesi europei potrebbero aver influenzato le decisioni dei migranti.

Un altro fattore importante è la collaborazione internazionale, con Frontex che ha intensificato le sue operazioni di sorveglianza e controllo. Questa agenzia europea ha giocato un ruolo cruciale nel ridurre il numero di attraversamenti irregolari, lavorando in stretta collaborazione con le autorità locali e internazionali.

Le sfide future

Nonostante i progressi, le sfide rimangono significative. La gestione dei flussi migratori richiede un approccio coordinato e sostenibile, che tenga conto delle cause profonde della migrazione irregolare. Inoltre, è fondamentale garantire condizioni di vita dignitose per i migranti e rifugiati che arrivano in Europa, promuovendo l’integrazione e la coesione sociale.

Tuttavia, le sfide rimangono e richiedono un impegno continuo e coordinato per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e garantire condizioni di vita dignitose per tutti.