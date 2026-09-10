Schianto all’alba sulla statale 682, morti padre e due figlie: chi erano

Schianto all’alba sulla statale 682, morti padre e due figlie: chi erano

Tragedia nel Reggino, dove un violento incidente sulla statale Jonio-Tirreno ha provocato la morte di un padre e delle sue due figlie. Gravemente ferita la madre, ricoverata in rianimazione.

Strage nel Reggino, scontro frontale tra auto e camion: morti padre e due figlie

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il Reggino nella mattinata di giovedì 10 settembre.

Intorno alle 6, lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno, all’altezza del chilometro 3,200 e in direzione Rosarno, una Peugeot con a bordo una famiglia residente a Prisdarello, frazione di Gioiosa Ionica, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante nei pressi dell’uscita per Melicucco.

Come riportato da Leggo, l’impatto è stato violentissimo e per tre degli occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare: sono morti sul posto il padre, Vincenzo Loccisano, 53 anni, e le sue due figlie, Maria Sophie, 14 anni, e Grace Fatima, 8 anni.

Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe partita nelle prime ore del mattino per raggiungere una località di vacanza.

La madre in rianimazione, accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Gravemente ferita Morena Femia, moglie dell’uomo e madre delle due bambine, che viaggiava sulla stessa vettura. La donna è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale di Polistena, dove è ricoverata nel reparto di rianimazione.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato lo scontro e l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia stradale, incaricati degli accertamenti, insieme alle squadre dell’Anas, impegnate nella messa in sicurezza del tratto. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni alla circolazione, per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e il successivo ripristino della normale viabilità.