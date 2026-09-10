Una bambina di circa due anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente tra due auto a Bassano del Grappa. Lo schianto è avvenuto durante un violento nubifragio e tra le ipotesi c’è quella dell’acquaplaning.

Bassano del Grappa, schianto sotto il nubifragio: indagini in corso

Grave incidente nella mattinata di mercoledì 9 settembre a Bassano del Grappa, lungo strada Marchesane, dove due automobili, una Mini Cooper e una berlina, si sono scontrate mentre sulla zona si abbatteva un violento nubifragio.

Nell’impatto è rimasta ferita in modo particolarmente serio una bambina, indicata nelle prime informazioni come di età compresa tra un anno e mezzo e due anni, che si trovava in auto insieme alla madre. La donna, secondo quanto ricostruito finora, stava accompagnando la figlia all’asilo nido.

Le condizioni meteorologiche potrebbero aver avuto un ruolo determinante: la forte pioggia aveva ridotto notevolmente la visibilità e reso l’asfalto insidioso.

Tra le ipotesi al vaglio c’è infatti quella dell’acquaplaning di uno dei veicoli, che potrebbe aver perso aderenza sulla carreggiata a causa della grande quantità d’acqua. Saranno comunque gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Lo schianto a Bassano del Grappa: bambina di due anni trasferita in codice rosso

Dopo il violentissimo impatto sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, che hanno immediatamente prestato soccorso alla piccola. Vista la gravità delle sue condizioni, la bambina è stata intubata direttamente sul luogo dell’incidente e successivamente trasferita in codice rosso, anche con l’intervento dell’elisoccorso, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Qui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove le sue condizioni restano gravissime.

Anche la madre e il conducente dell’altra automobile sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti necessari, con codici di media gravità. Al momento resta aperta l’ipotesi che proprio il nubifragio abbia contribuito allo schianto, ma soltanto le verifiche sulla strada e sui mezzi coinvolti potranno stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’urto.