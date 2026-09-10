Ddl antisemitismo: le divisioni nel centrosinistra e la polemica sulle bandiere di Hamas

Il dibattito sul ddl sull’antisemitismo, a prima firma del senatore della Lega Massimiliano Romeo si infiamma in vista del voto alla Camera previsto per il 2 ottobre. Il provvedimento, già approvato in Senato, ha suscitato posizioni contrastanti all’interno del centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle e Avs dichiaratamente contrari.

All’interno del Partito Democratico le opinioni sono articolate.

Da un lato, Piero Fassino membro di Sinistra per Israele Due popoli due Stati è favorevole al sì. Dall’altro, Laura Boldrini ha dichiarato che non voterà il ddl. La segretaria Elly Schlein potrebbe dare indicazione al partito di astenersi.

Le critiche al ddl e la polemica sulle bandiere di Hamas

Le divisioni nascono dal fatto che il ddl adotta come linee guida gli indicatori della definizione di antisemitismo proposta dall’Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto), che equiparerebbe agli antisemiti tutti coloro che esprimono critiche nei confronti del governo israeliano.

La polemica è esplosa durante un sit-in di protesta davanti a Montecitorio a cui hanno partecipato esponenti del Movimento 5 Stelle come il capogruppo alla Camera Riccardo RicciardiStefania Ascari e Alessandra Maiorino oltre ai Giovani democratici di Roma e alla stessa Boldrini.

Tra le bandiere nere, rosse, bianche e verdi a favore di una Palestina libera, sono comparse anche alcune bandiere di Hamas e Hezbollah scatenando l’indignazione del centrodestra.

Lucio Malan presidente dei senatori di Fratelli d'Italia ha definito la presenza di quelle bandiere “il logico punto di caduta di una retorica politica colpevolmente ambigua”.

Le reazioni del centrosinistra e le critiche al ddl

Laura Boldrini ha condannato fortemente la presenza delle bandiere di Hamas, sottolineando che la piazza si è dissociata da quei pochi elementi. Tuttavia, ha ribadito la sua opposizione al ddl, affermando che “mette in pericolo la libertà di stampa e di espressione”.

Anche Riccardo Ricciardi ha criticato il ddl, definendolo “un’operazione politica-mediatica per condannare le piazze per Gaza e tutte le persone che hanno protestato contro il governo terrorista di Israele”. Angelo Bonelli co-leader di Avs ha espresso preoccupazione per il fatto che il ddl “rischia di trasformarsi in uno strumento per colpire chi contesta legittimamente le politiche del governo israeliano”.

Al contrario, Piero Fassino ha difeso il ddl, affermando che “non contiene alcuna norma liberticida, né alcuna norma penale, né sanzioni”. Secondo Fassino, il ddl “rafforza gli strumenti culturali, educativi e pedagogici di contrasto all’antisemitismo”.

Le proposte di modifica e il futuro del ddl

Riccardo Magi segretario di +Europa ha annunciato che presenterà emendamenti al ddl per renderlo “più preciso, più garantista e per tutelare con forza le persone ebree e le comunità ebraiche”. Tra le modifiche proposte, c’è quella di eliminare il richiamo agli indicatori Ihra come criteri necessari per l’applicazione della legge.

L’esame del provvedimento in commissione Affari costituzionali è stato rimandato. Prima della legge sull’antisemitismo, la commissione esaminerà una pdl della Lega che punta a modificare la legge 91/92 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza, e la legge elettorale.

Nonostante le divisioni sul ddl antisemitismo, il centrosinistra si è ricompattato sulla Palestina. I capigruppo in commissione Esteri della Camera di PdM5s e Avs hanno chiesto la calendarizzazione urgente di una proposta di legge unitaria sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.