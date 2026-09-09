IPhone Duo: scopri le innovazioni del primo smartphone pieghevole Apple

Apple ha presentato l'iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole, con schermi da 5,4 e 7,6 pollici e una batteria che promette fino a 31 ore di riproduzione video

Apple ha fatto un passo da gigante nel mondo degli smartphone con il lancio dell’iPhone Duo il suo primo dispositivo pieghevole. Questo nuovo modello rappresenta un cambiamento significativo nel design degli iPhone, un settore che non vedeva innovazioni così radicali dal gennaio del 2007, quando Steve Jobs presentò il primo iPhone.

Il nuovo CEO di Apple, John Ternus ha preso il testimone da Tim Cook e ha introdotto l’iPhone Duo come un dispositivo che unisce la praticità di uno smartphone con la versatilità di un tablet. Con uno schermo esterno da 5,4 pollici e uno interno da 7,6 pollici l’iPhone Duo offre un’esperienza unica, adattandosi alle esigenze dell’utente in ogni momento.

Design e funzionalità dell’iPhone Duo

L’iPhone Duo è stato progettato per offrire un’esperienza fluida e continua, sia in modalità chiusa che aperta. Il dispositivo utilizza un sistema di magneti per mantenere lo schermo chiuso e un meccanismo di precisione con oltre 100 componenti per garantire una piega perfetta. Lo schermo interno è un Super Retina XDR che offre una superficie del 50% più grande rispetto all’iPhone 18 Pro Max e dell’80% rispetto all’iPhone 18.

Una delle caratteristiche più innovative è la possibilità di utilizzare due app affiancate, sfruttando al meglio lo spazio aggiuntivo. Inoltre, l’iPhone Duo supporta la compatibilità con l’Apple Pencil permettendo agli utenti di scrivere a mano direttamente sullo schermo. Il dispositivo è dotato di Touch ID integrato nel pulsante laterale, con la possibilità di registrare più impronte digitali.

Batteria e prestazioni

Per garantire un’autonomia adeguata, l’iPhone Duo utilizza due batterie ad alta densità che lavorano come un’unica unità. Apple afferma che il dispositivo può offrire fino a 31 ore di riproduzione video. Inoltre, solo cinque minuti di ricarica garantiscono circa cinque ore di riproduzione video, grazie alla tecnologia di ricarica rapida integrata.

Il nuovo modello è dotato del chip A20 Pro che promette prestazioni migliorate e capacità dedicate all’intelligenza artificiale. La CPU a 6 core, con due nuovi Super Core, è fino al 20% più veloce rispetto ai modelli precedenti, mentre la GPU a 7 core offre un aumento delle prestazioni fino al 40%.

Altri prodotti presentati da Apple

Oltre all’iPhone Duo, Apple ha presentato anche i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max con miglioramenti significativi nelle prestazioni della fotocamera e nell’autonomia della batteria. I nuovi modelli sono disponibili in colori coordinati e offrono una finitura deep black silver rivista.

Tra le altre novità, ci sono i nuovi Apple Watch Series 12 e Ultra 4 che introducono funzionalità avanzate come Audio Intelligence e Live Rewind. Inoltre, Apple ha presentato gli AirPods 5 con una nuova architettura acustica multi-porta e un miglioramento del 50% nella cancellazione attiva del rumore.

I preordini per l’iPhone Duo apriranno il 16 ottobre con disponibilità prevista dal 23 ottobre. Il prezzo del modello base con 256 GB di memoria sarà di 2369 euro.