Oasis in concerto a Roma: le date ufficiali del tour europeo 2027

Gli Oasis stanno per tornare sul palco con un tour europeo che promette di essere un evento imperdibile per i fan. Tra indizi sui social media e conferme ufficiali, la band di Manchester ha già fatto sognare i propri sostenitori con l’annuncio di due date a Roma. Ma non è tutto: il tour toccherà anche altre città europee, con un calendario ricco di appuntamenti.

La capitale italiana è una delle tappe principali del tour, con due concerti previsti allo Stadio Olimpico il 24 e 25 luglio 2027. Un ritorno atteso da tempo, visto che l’ultima esibizione degli Oasis in Italia risale al 2009. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno iniziato a organizzarsi per non perdere l’occasione di vedere dal vivo i fratelli Gallagher e il loro gruppo.

Le tappe del tour europeo 2027

Il tour degli Oasis nel 2027 sarà un vero e proprio viaggio attraverso l’Europa. Secondo le indiscrezioni, la band inizierà il tour il 22 maggio dal Celtic Park di Glasgow per poi proseguire con una serie di concerti in diverse città. Tra le tappe confermate ci sono ManchesterParigiMonacoRomaSlane Castle in Irlanda e Knebworth.

Il tour si concluderà con una serie di concerti negli Stati Uniti, a Las Vegas e Boston. Un calendario ricco di appuntamenti che promette di soddisfare i fan di tutto il mondo. Le date esatte sono ancora in fase di definizione, ma l’entusiasmo è già alle stelle.

Il legame con Roma e l’Italia

Roma non è una scelta casuale per gli Oasis. La capitale italiana ha sempre avuto un rapporto speciale con la band, che ha tenuto numerosi concerti nella città nel corso degli anni. L’Stadio Olimpico è una location perfetta per un evento di questa portata, con una capienza che permette di accogliere migliaia di fan.

L’interesse per il tour è stato confermato anche dall’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato che ha espresso il desiderio di lavorare per portare gli Oasis a Roma. Un segnale chiaro che la città è pronta ad accogliere la band con tutti gli onori.

Le aspettative dei fan

I fan degli Oasis sono in fermento per l’annuncio del tour. Molti sperano che la band includa anche altre città italiane, come Milano nel calendario. Tuttavia, al momento, le uniche date confermate in Italia sono quelle di Roma. Una notizia che ha comunque suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori della band.

Le aspettative sono alte, e i fan sperano che il tour sia all’altezza delle precedenti esibizioni degli Oasis. La band ha promesso un concerto indimenticabile, con un setlist che include i maggiori successi e qualche sorpresa. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica.

In attesa dell’annuncio ufficiale, i fan possono già iniziare a prepararsi per l’evento. I biglietti saranno sicuramente molto richiesti, quindi è consigliabile tenersi aggiornati sulle date di vendita. Roma si prepara ad accogliere gli Oasis con un entusiasmo che non si vedeva da anni.