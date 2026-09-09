Maria De Filippi risponde a Emiliano Fiasco: il messaggio che ha commosso i fan

Maria De Filippi, nota per la sua riservatezza sui social, ha risposto a Emiliano Fiasco, ex allievo di Amici, con un messaggio che ha commosso i fan

Maria De Filippi, icona indiscussa della televisione italiana, è nota per la sua discrezione sui social media. Tuttavia, in queste ultime ore, ha fatto un’eccezione rispondendo a un messaggio di Emiliano Fiasco, giovane ballerino che ha partecipato alla scorsa edizione di Amici.

Il ragazzo, entrato nella scuola a soli sedici anni ha conquistato il cuore della conduttrice e del pubblico con il suo talento e la sua umiltà.

La loro storia, fatta di stima reciproca e affetto, continua a emozionare anche a distanza di tempo.

Emiliano Fiasco: il ringraziamento a Maria De Filippi

Dopo un’estate trascorsa a danzare sui palchi di mezza Italia, Emiliano Fiasco si appresta a intraprendere una nuova avventura in Francia, presso il Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower.

Prima di partire, il giovane ballerino ha voluto ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità che le ha offerto.

In un lungo messaggio pubblicato sui social, Emiliano ha espresso tutta la sua gratitudine verso la conduttrice, sottolineando quanto il programma Amici abbia cambiato la sua vita. “Ciao Maria. Sono passati poco più di tre mesi dall’ultima puntata e, ancora oggi, mi capita di fermarmi a pensare a tutto quello che ho vissuto”, ha scritto il ballerino.

Il ragazzo ha confessato di avere un po’ di paura per questa nuova sfida, ma anche tanta voglia di mettersi in gioco. “Oggi è iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Non ti nascondo che, da una parte, ho un po’ di paura: partire per la Francia, entrare in un’accademia così importante, incontrare persone che non conosco e iniziare tutto da zero mi fa un po’ tremare”, ha aggiunto.

Emiliano ha poi ringraziato Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di vivere un’esperienza unica. “Voglio ringraziarti perché dentro il programma ci sei sempre stata per me, mi hai accompagnato, sostenuto e dato la possibilità di vivere qualcosa che non avrei mai immaginato”, ha concluso il messaggio.

La risposta di Maria De Filippi: parole di incoraggiamento

La risposta di Maria De Filippi non si è fatta attendere. La conduttrice, che di solito evita i social media, ha deciso di rispondere al messaggio di Emiliano con parole di incoraggiamento e affetto.

“Intanto davvero grazie delle tue parole, ma credimi io non ho fatto nulla. Ho solo visto un bambino che ballava su una canzone di Vecchioni dal titolo ‘Sogna ragazzo sogna’, e questo in un programma dove il mio ruolo era quello di ‘giudice'”, ha scritto Maria De Filippi.

La conduttrice ha poi ricordato il talento di Emiliano fin dai primi provini. “Poi ho rivisto un giovane ragazzo che ballava ad Amici, e il talento del bambino era ancora più chiaro nel giovane ragazzo”, ha aggiunto.

Maria De Filippi ha concluso il suo messaggio con parole di incoraggiamento per il giovane ballerino. “Voglio dirti che ti voglio bene anche io, ma soprattutto di non aver paura e che certi sogni si avverano”, ha scritto, firmandosi con le iniziali “MDF”.

Un talento riconosciuto

Emiliano Fiasco è stato senza ombra di dubbio uno dei ballerini più talentuosi della scorsa edizione di Amici. Il suo percorso nella scuola è stato segnato da momenti di grande emozione e successo, culminati con due proposte prestigiose: una da parte di George Birkadze dell’American Classic Ballet e l’altra da Paola Cantalupo, direttrice artistica del Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower.

Maria De Filippi, durante l’eliminazione del ragazzo, lo aveva abbracciato e gli aveva detto quanto fosse fiera del suo talento. “Sei davvero bravissimo, tutto quello che stai ricevendo te lo meriti, ma dico sul serio”, aveva dichiarato la conduttrice.

La stima di Maria De Filippi per Emiliano Fiasco è rimasta immutata nel tempo, come dimostrato dal suo recente intervento sui social. Il giovane ballerino, con il suo talento e la sua umiltà, ha conquistato non solo la conduttrice, ma anche il pubblico e i suoi colleghi.