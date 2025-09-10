Colpo di scena nel mondo della televisione italiana: Diletta Leotta ha deciso di dire no a Milly Carlucci e alla sua iconica trasmissione Ballando con le Stelle, per intraprendere una nuova avventura accanto a Maria De Filippi. Ma quali sono i motivi dietro questa decisione a sorpresa?

Un nuovo ruolo e un anno di svolta per Diletta Leotta

Il 2025 segna un importante cambiamento nella carriera di Diletta Leotta, che dopo anni trascorsi come inviata sportiva, si prepara a condurre “Fuoriclasse Serie A Show”, il nuovo format di Dazn dedicato al campionato di Serie A. La giornalista ha spiegato che il passaggio dal campo allo studio le permetterà di valorizzare l’esperienza accumulata negli stadi. Sul piano personale, Leotta ha da poco concluso un’estate intensa tra Sicilia, Sardegna, Ibiza e Germania, insieme al marito Loris Karius e alla figlia Aria, pronta a tornare al lavoro con nuovi progetti televisivi e un ruolo sempre più centrale nel panorama mediatico italiano.

Diletta Leotta rifiuta Milly Carlucci e sceglie Maria De Filippi

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi, Diletta Leotta avrebbe rifiutato l’invito di Milly Carlucci a partecipare come “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle. Dopo settimane di corteggiamento televisivo da parte della conduttrice di Rai 1, la giornalista e volto di Dazn avrebbe deciso di declinare l’offerta, optando invece per una partecipazione già registrata nello show concorrente di Canale 5, Tu si que vales, al fianco di Rudy Zerbi nella gara di lip sync.

Una mossa che, secondo Candela, potrebbe far discutere, visto che vede la conduttrice siciliana preferire la trasmissione di Maria De Filippi alla storica prima serata della Rai.