Usa, Trump aumenta i dazi su auto e camion dell'Unione Europea

Trump porta i dazi su auto e camion dall'Unione Europea al 25% e promette esenzioni per le produzioni negli Stati Uniti, scatenando la reazione di Bruxelles

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato sui suoi canali social il provvedimento che porta i dazi sulle automobili e sugli autocarri importati dall’Unione Europea al 25%. Nel post pubblicato il 1 maggio 2026 il presidente ha motivato la mossa con il presunto mancato rispetto di un accordo commerciale da parte europea, specificando che la misura entrerà in vigore da lunedì 4 maggio 2026.

Esenzione totale è prevista per i veicoli prodotti in stabilimenti sul suolo statunitense, politica che punta a incentivare gli investimenti e la produzione locale.

Alle spalle dell’annuncio c’è uno strato di contesto: l’estate precedente le parti avevano raggiunto una intesa che riduceva alcune tensioni tariffarie, mentre le tariffe sulle auto europee erano state fissate al 15% dopo trattative complesse.

Dati dell’industria segnalano che le esportazioni automobilistiche europee avevano già subito contrazioni nel 2026, con pressioni particolari verso il mercato statunitense. La mossa di Trump ha suscitato immediate reazioni politiche a Bruxelles e nel Parlamento europeo, che parlano di un gesto inaccettabile e di un partner commerciale poco affidabile.

I termini dell’annuncio e le condizioni

Nella comunicazione pubblica il presidente ha ribadito che il dazio salirà al 25% per le vetture e gli autocarri provenienti dall’Unione Europea, ma che non verrà applicato «se prodotte in stabilimenti americani». A corredo della scelta, Trump ha citato investimenti industriali in corso per oltre 100 miliardi di dollari e la costruzione di nuovi impianti sul territorio statunitense, presentati come la prova della volontà di rafforzare l’industria nazionale. La misura è dunque doppia: punitiva per le importazioni e premiale per la delocalizzazione o l’espansione produttiva negli Usa.

Incentivi e limiti pratici

L’annuncio contiene un incentivo chiaro rivolto ai costruttori stranieri, ma sul piano operativo la riconversione delle catene produttive non è immediata. Spostare linee, ricostruire filiere di fornitura e adattare modelli alle normative americane richiede anni, investimenti e accordi con i fornitori locali. Per questo motivo, il meccanismo «nessun dazio se prodotto negli Stati Uniti» rischia di avere effetti graduali e non risolutivi nel breve termine, mentre nel frattempo le case automobilistiche si troveranno a valutare se assorbire i maggiori costi o trasferirli ai consumatori.

Reazioni di Bruxelles e clima politico

La risposta europea non si è fatta attendere: figure istituzionali e rappresentanti del Parlamento hanno definito la scelta degli Stati Uniti come inaccettabile e sintomo di inaffidabilità nella relazione transatlantica. Il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha chiesto chiarezza e fermezza, ricordando gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta e sottolineando che l’Unione intende rispettare le proprie procedure legislative. Anche la Commissione europea ha fatto sapere di monitorare la situazione e di tenere aperte tutte le opzioni per tutelare gli interessi comunitari.

Rischio di contromisure e ampliamento del conflitto

Bruxelles avverte che una misura di tale portata potrebbe essere seguita da contromisure e ampliare la disputa tariffaria oltre il settore auto, coinvolgendo comparti come acciaio, alluminio, agroalimentare e tecnologia. Un’escalation commerciale sarebbe in contrasto con l’obiettivo dichiarato dall’accordo raggiunto l’anno precedente, che mirava a stabilire tetti e regole per dare prevedibilità alle imprese. L’eventualità di una guerra commerciale estesa aumenta l’incertezza per produttori e investitori su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Impatto su imprese e mercati

Per i gruppi automobilistici europei — tra cui nomi come Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz e Stellantis — l’aumento dei dazi rappresenta una nuova sfida in un momento già complesso, segnato dalla transizione verso l’elettrico, dalla concorrenza asiatica e da elevati costi industriali. Le opzioni pratiche sono limitate: assorbire i costi riducendo margini o trasferire l’incremento di prezzo ai consumatori statunitensi. In entrambi i casi, la competitività sul mercato americano potrebbe risentirne, aggravando una situazione che nel 2026 aveva già mostrato segnali di contrazione delle esportazioni europee verso gli Usa.

La decisione annunciata il 1 maggio 2026 e in vigore dal 4 maggio 2026 apre quindi una fase di incertezza che richiede risposte politiche e strategie industriali. Se da un lato l’intento dichiarato è quello di premiare la produzione nazionale, dall’altro rischia di innescare una dinamica di ritorsioni e di costi aggiuntivi per consumatori e imprese. Per ora, la partita resta aperta: Bruxelles reclama regole condivise e chiarezza, mentre le aziende valutano scenari operativi e finanziari per limitare l’impatto immediato.