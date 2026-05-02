Denis Butsayev lascia la Russia e raggiunge gli Usa tra inchieste sul REO

Ex dirigente del REO e poi vice ministro, Denis Butsayev è al centro di segnalazioni che lo danno negli Usa dopo aver lasciato la Russia: i percorsi, i sospetti e le reazioni istituzionali

Negli ultimi giorni le testate russe e indipendenti hanno rilanciato la notizia secondo cui Denis Butsayev, ex vice ministro presso il Ministero delle Risorse Naturali e dell’Ambiente, avrebbe lasciato la Russia e sarebbe giunto negli Usa. Le fonti citate includono quotidiani come Vedomosti e reportage dell’indipendente giornalista Farida Rustamova; esistono tuttavia differenze sulle date e sulle modalità del viaggio, con una versione che indica la firma dell’avvicendamento ministeriale del 22 aprile e un’altra che segnala una partenza anticipata, il 18 aprile.

Il caso ha attirato attenzione perché, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe trattarsi della prima fuga all’estero di un funzionario di tale livello dall’inizio della ondata repressiva segnalata dal 2026.

Dietro la notizia si intrecciano elementi istituzionali e giudiziari: Butsayev è stato in passato alla guida dell’Operatore Ecologico Russo (REO), ente creato per gestire la riforma dei rifiuti dal 2019, e ha assunto il ruolo di vice ministro nel 2026.

Le autorità stanno indagando su presunte frodi che riguarderebbero dirigenti del REO, e nei documenti citati il nome di Butsayev sarebbe menzionato come persona di interesse, sebbene non risulti al momento formalmente incriminato. La situazione resta fluida e le informazioni pubblicate provengono da fonti anonime e da ricostruzioni giornalistiche.

Il viaggio e i passaggi segnalati

Le cronache riportano un itinerario che avrebbe visto la partenza via Minsk e successivamente transiti attraverso Tbilisi prima dell’arrivo negli Usa. Alcune versioni indicano che la fuga sarebbe avvenuta subito dopo l’accettazione delle dimissioni da parte del primo ministro, mentre altre sostengono che l’uscita dal paese sia avvenuta alcuni giorni prima della pubblicazione dell’atto ufficiale. Queste discrepanze derivano da fonti diverse: agenzie d’inchiesta, giornalisti indipendenti e riferimenti governativi interni. Resta comunque centrale il fatto che il trasferimento internazionale, se confermato, rappresenta un episodio insolito per un funzionario di tale rango.

Rotte e tempistiche

Secondo quanto riportato, il percorso via Minsk è stato scelto per la sua accessibilità e per i rapporti di transito consolidati; la tappa a Tbilisi sarebbe servita come scalo verso destinazioni oltreoceano. Le date fornite variano: il 22 aprile è l’ordine formale di licenziamento firmato dal primo ministro, mentre altre ricostruzioni parlano di una partenza il 18 aprile. Queste divergenze illustrano la difficoltà di ottenere conferme ufficiali in tempo reale, oltre a riflettere la natura riservata di chi decide di lasciare il paese quando sono in corso indagini.

Il contesto dell’inchiesta sul REO

Lo sfondo giudiziario ruota attorno all’Operatore Ecologico Russo, l’ente che doveva coordinare la riforma dei rifiuti. Dal 2019 il REO è finito sotto la lente per contestazioni amministrative e, secondo le ricostruzioni giornalistiche, alcuni alti dirigenti avrebbero ricevuto contestazioni per frodi. Tra i nomi citati nelle indagini figurano l’amministrativo Yury Valdayev e altri dirigenti come Yekaterina Stepkina e Maxim Shcherbakov. Nei materiali d’indagine il nome di Butsayev appare associato ad alcune voci, ma non è chiaro in che misura o con quale ruolo, e non risultano al momento contestazioni penali pubbliche a suo carico.

Figure coinvolte e natura delle accuse

Le indagini riguardano principalmente la gestione amministrativa e la possibile appropriazione indebita legata a contratti e operazioni del REO; tali ipotesi vengono descritte in termini generici dalle fonti, che parlano di accuse di frodi contro dirigenti chiave. Il ruolo esatto di ciascun indagato, così come la portata delle accuse, rimane poco chiaro nei resoconti pubblici. Di conseguenza, il quadro giudiziario è ancora incompleto: è definito nei giornali e nei documenti citati, ma privo di atti formali di imputazione nei confronti di alcuni nomi menzionati.

Implicazioni politiche e reazioni

La possibile partenza di un esponente di alto livello come Denis Butsayev solleva interrogativi sulle dinamiche interne dell’amministrazione e sulle modalità con cui funzionari cercano di sottrarsi a indagini. Alcune fonti sottolineano che non risulti alcuna sanzione occidentale nei suoi confronti, elemento che potrebbe aver facilitato l’ingresso negli Usa. Le richieste di commento rivolte al Dipartimento di Stato statunitense, riportano i media, sono rimaste in attesa di risposta pubblica. Sul piano politico, la vicenda alimenta dibattiti su controlli, responsabilità e sulle strategie adottate da funzionari sotto pressione.

Resta da chiarire se la fuga — qualora confermata in tutti i dettagli — sarà seguita da sviluppi giudiziari o diplomatici, o se il caso terminerà come un episodio isolato nel contesto più ampio delle inchieste sui dirigenti statali. Per ora, la storia si basa su fonti giornalistiche e dichiarazioni non ufficiali, e i fatti ufficiali rimangono limitati agli atti formali di licenziamento e alle aperture di indagine su altri dirigenti del REO.