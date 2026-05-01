Trump suggerisce a Netanyahu attacchi chirurgici in Libano e solleva dubbi sui contingenti europei

Donald Trump ha suggerito a Benjamin Netanyahu di limitare le azioni in Libano a operazioni "chirurgiche", mentre il Pentagono ha presentato piani su possibili attacchi all'Iran; nel frattempo il cessate il fuoco con Teheran influisce sulle scadenze del War Powers Act

Negli scambi recenti tra Washington e Gerusalemme il presidente Donald trump ha consigliato al primo ministro Benjamin Netanyahu di contenere le operazioni militari in Libano a interventi mirati, con l’obiettivo dichiarato di evitare una nuova escalation bellica. La conversazione, raccontata in un’intervista a Axios, mette in rilievo la preoccupazione della Casa Bianca per la possibilità che un conflitto regionale si allarghi, influenzando non solo gli attori locali ma anche gli impegni militari occidentali.

Contemporaneamente il governo Usa ha ricevuto briefing sul potenziale piano di attacco contro l’Iran, con ufficiali di alto rango che hanno illustrato opzioni e scenari. Queste discussioni si inseriscono in un quadro politico e legale teso, dove il recente cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha avuto ripercussioni sulle tempistiche previste dal War Powers Act e sulle richieste dei senatori repubblicani per chiarire la durata dei poteri di guerra.

Il consiglio di Washington a Gerusalemme

Nel corso della telefonata con Netanyahu, Trump ha espresso la preferenza per operazioni di precisione piuttosto che per un conflitto su vasta scala in Libano. Con il termine operazioni chirurgiche si intende interventi mirati e limitati nel tempo per neutralizzare obiettivi specifici senza coinvolgere larghe porzioni di territorio o forze numerose.

Questo approccio, secondo il racconto dell’intervista, mira a ridurre i rischi di un confronto diretto più ampio che potrebbe trascinare altri Paesi nella contesa.

Limiti e obiettivi delle operazioni

La scelta di privilegiarne la natura mirata implica un’attenzione a obiettivi precisi e a conseguenze collaterali limitate: dalla protezione dei civili alla gestione delle reazioni regionali. L’idea di interventi circoscritti riflette anche una valutazione politica interna e internazionale, dove il bilancio tra efficacia militare e costi diplomatici diventa cruciale per la stabilità del Mediterraneo orientale.

Briefing militari e scenari contro l’Iran

Secondo quanto riportato da Axios attraverso il giornalista Barak Ravid, l’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, insieme al capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato il presidente sulle opzioni disponibili nei confronti dell’Iran. Il briefing, riferito da due funzionari, è durato circa 45 minuti e ha coperto possibili attacchi e le conseguenze operative. Questi incontri servono a illustrare scenari, rischi e necessità logistiche prima che decisioni politiche definitive vengano prese.

Chi ha partecipato e il contenuto del briefing

La presenza dell’ammiraglio del Centcom e del capo di Stato Maggiore congiunto indica un coinvolgimento di alto livello nelle valutazioni strategiche. Nel corso del meeting sono state analizzate opzioni di attacco, tempistiche e implicazioni per le forze statunitensi dislocate in diverse aree. L’uso di termini tecnici e mappe operative durante il briefing ha sottolineato la complessità delle decisioni, dove ogni azione militare viene bilanciata con considerazioni diplomatiche e legali.

Implicazioni legali e diplomatiche del cessate il fuoco

Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, è stato interpretato dall’amministrazione come un fattore che ha “posto fine” alle ostilità ai fini della scadenza prevista dal War Powers Act. Questo chiarimento è arrivato dopo sollecitazioni da parte dei repubblicani al Senato, che avevano chiesto un’interpretazione dei 60 giorni stabiliti dalla legge sui poteri di guerra. La questione è rilevante perché determina il quadro temporale in cui il Congresso può esercitare controllo o richiedere autorizzazioni aggiuntive per operazioni militari.

In parallelo, il presidente ha lasciato intendere che una Possibile riduzione dei contingenti americani all’estero potrebbe coinvolgere anche paesi alleati come Italia e Spagna, esprimendo critiche verso entrambi. Questa dichiarazione apre uno scenario di potenziali ripercussioni politiche e militari per le forze Nato impegnate nelle aree sensibili, richiedendo coordinamento tra alleati su presenza, ruoli e coperture strategiche.

Conclusioni e scenari futuri

La combinazione di consigli politici, briefing militari e vincoli legali definisce un quadro in cui la prudenza prevale: la richiesta di operazioni mirate in Libano e la valutazione di piani contro l’Iran mostrano come Washington tenti di limitare l’escalation senza rinunciare a opzioni di pressione. Nel medio termine rimangono centrali il dialogo con gli alleati, le interpretazioni legali del War Powers Act e la capacità di tradurre le valutazioni tecniche dei comandi in scelte politiche accettabili sul piano internazionale.