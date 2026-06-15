Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 15-21 giugno 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 sono Gemelli, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana 15-21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : ottima settimana dal punto di vista lavorativo, con possibili nuove collaborazioni in vista. In amore invece qualche malumore di troppo ma niente che non si risolverà per il meglio.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, con possibili nuove collaborazioni in vista. In amore invece qualche malumore di troppo ma niente che non si risolverà per il meglio. Toro: settimana no, dal punto di vista sentimentale litigi e discussioni saranno al centro delle vostre giornate, con alcuni di voi che metteranno in dubbio la relazione. Anche sul lavoro settimana complicata.

settimana no, dal punto di vista sentimentale litigi e discussioni saranno al centro delle vostre giornate, con alcuni di voi che metteranno in dubbio la relazione. Anche sul lavoro settimana complicata. Gemelli : super settimana in vista, siete pieni di energia e ciò si ripercuoterà nel modo migliore sia in ambito lavorativo sia in quello personale. Tanta fortuna giovedì sera.

: super settimana in vista, siete pieni di energia e ciò si ripercuoterà nel modo migliore sia in ambito lavorativo sia in quello personale. Cancro : settimana nel complesso positiva, un pò di stanchezza si farà sentire specie nei primi giorni ma poi le energie torneranno e vi regaleranno giornate molto positive.

: settimana nel complesso positiva, un pò di stanchezza si farà sentire specie nei primi giorni ma poi le energie torneranno e vi regaleranno giornate molto positive. Leone : settimana super fortunata in amore! I single potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata da parte di qualcuno di molto speciale. Anche sul lavoro settimana top.

: settimana super fortunata in amore! I single potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata da parte di qualcuno di molto speciale. Anche sul lavoro settimana top. Vergine : settimana a due facce, positiva in ambito lavorativo, negativa in quello sentimentale, con vecchie incomprensioni con il partner che potrebbero tornare a galla.

: settimana a due facce, positiva in ambito lavorativo, negativa in quello sentimentale, con vecchie incomprensioni con il partner che potrebbero tornare a galla. Bilancia: settimana complicata, diversi gli imprevisti in ambito lavorativo che vi metteranno di cattivo umore e ciò potrebbe ripercuotersi anche nelle vostre relazioni interpersonali.

settimana complicata, diversi gli imprevisti in ambito lavorativo che vi metteranno di cattivo umore e ciò potrebbe ripercuotersi anche nelle vostre relazioni interpersonali. Scorpione : settimana così così, se la prima parte sarà molto positiva, la seconda invece sarà caratterizzata da imprevisti, contrattempi e malumori. Avete bisogno di riposo.

: settimana così così, se la prima parte sarà molto positiva, la seconda invece sarà caratterizzata da imprevisti, contrattempi e malumori. Avete bisogno di riposo. Sagittario : settimana no, specie in ambito lavorativo dove potreste andare incontro a litigi con i colleghi che vi faranno performare al di sotto delle vostre potenzialità.

: settimana no, specie in ambito lavorativo dove potreste andare incontro a litigi con i colleghi che vi faranno performare al di sotto delle vostre potenzialità. Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna mercoledì.

settimana nel complesso tranquilla e serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna mercoledì. Acquario : che bella settimana vi attende! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno momenti magici da vivere col partner e diverse soddisfazioni a livello lavorativo!

: che bella settimana vi attende! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno momenti magici da vivere col partner e diverse soddisfazioni a livello lavorativo! Pesci: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, senza troppi imprevisti. Difficile invece dal punto di vista sentimentale, con possibili discussioni con il partner.