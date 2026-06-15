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L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

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Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 15-21 giugno 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 sono Gemelli, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana 15-21 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, con possibili nuove collaborazioni in vista. In amore invece qualche malumore di troppo ma niente che non si risolverà per il meglio.
  • Toro: settimana no, dal punto di vista sentimentale litigi e discussioni saranno al centro delle vostre giornate, con alcuni di voi che metteranno in dubbio la relazione. Anche sul lavoro settimana complicata.
  • Gemelli: super settimana in vista, siete pieni di energia e ciò si ripercuoterà nel modo migliore sia in ambito lavorativo sia in quello personale.

    Tanta fortuna giovedì sera.

  • Cancro: settimana nel complesso positiva, un pò di stanchezza si farà sentire specie nei primi giorni ma poi le energie torneranno e vi regaleranno giornate molto positive.
  • Leone: settimana super fortunata in amore! I single potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata da parte di qualcuno di molto speciale. Anche sul lavoro settimana top.
  • Vergine: settimana a due facce, positiva in ambito lavorativo, negativa in quello sentimentale, con vecchie incomprensioni con il partner che potrebbero tornare a galla.
  • Bilancia: settimana complicata, diversi gli imprevisti in ambito lavorativo che vi metteranno di cattivo umore e ciò potrebbe ripercuotersi anche nelle vostre relazioni interpersonali.
  • Scorpione: settimana così così, se la prima parte sarà molto positiva, la seconda invece sarà caratterizzata da imprevisti, contrattempi e malumori. Avete bisogno di riposo.
  • Sagittario: settimana no, specie in ambito lavorativo dove potreste andare incontro a litigi con i colleghi che vi faranno performare al di sotto delle vostre potenzialità.
  • Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna mercoledì.
  • Acquario: che bella settimana vi attende! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno momenti magici da vivere col partner e diverse soddisfazioni a livello lavorativo!
  • Pesci: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, senza troppi imprevisti. Difficile invece dal punto di vista sentimentale, con possibili discussioni con il partner.
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