Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 8-14 giugno 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 sono Ariete, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Scorpione e Pesci.
Oroscopo settimana 8-14 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: ottima settimana in vista specie dal punto di vista lavorativo con alcuni di voi che potrebbero ricevere una nuova proposta collaborativa molto stimolante.
- Toro: settimana di alti e bassi, si alterneranno momenti dove tutto andrà a gonfie vele alternati ad altri in cui imprevisti e litigi con il partner vi metteranno di cattivo umore.
- Gemelli: settimana molto fortunata in amore, i single potrebbero infatti ricevere una chiamata inaspettata da qualcuno di molto speciale per loro. Sul lavoro invece occhi a discussioni con i colleghi.
- Cancro: settimana nel complesso serena e tranquilla, non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Tanta fortunata giovedì.
- Leone: settimana complicata, nulla sembrerà andare per il verso giusto e il nervosismo rischierà di mettere in discussione non solo la vostra relazione sentimentale ma anche alcune amicizie.
- Vergine: che bella settimana vi aspetta! Alcuni di voi potrebbero ricevere una sorpresa davvero inaspettata da parte del partner, ma tanta fortuna anche per i single!
- Bilancia: settimana a due facce, i primi giorni saranno all’insegna di nervosismo e stanchezza, a partire da metà settimana però il sole tornerà a splendere in ogni campo.
- Scorpione: settimana di forti tensioni lavorative, con possibili discussioni accese con i colleghi. Anche in amore non sarà una settimana particolarmente fortunata.
- Sagittario: settimana all’insegna del buonumore, anche se alcuni contrattempi e imprevisti potrebbero crearvi delle difficoltà a livello lavorativo. Venerdì giornata molto nervosa.
- Capricorno: ottima settimana in vista, specie in amore, con passione e romanticismo super protagonisti. Anche sul lavoro sarà una settimana piena di soddisfazioni.
- Acquario: nel complesso sarà una settimana serena e senza troppi intoppi. Occhio solamente a un pò di nervosismo di troppo nella serata di mercoledì che potrebbe portarvi a litigi col partner.
- Pesci: settimana no, la stanchezza si farà sentire sin dai primi giorni e si ripercuoterà soprattutto a livello lavorativo. Anche in amore possibili tensioni con il partner.