Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 8-14 giugno 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 sono Ariete, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Scorpione e Pesci.

Oroscopo settimana 8-14 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026 per ogni segno zodiacale: