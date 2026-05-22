Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 23 e 24 maggio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 23-24 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 23 e 24 maggio 2026 sono Cancro, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Capricorno.

Oroscopo weekend 23-24 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend 23-24 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: