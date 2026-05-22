Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 23 e 24 maggio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 23-24 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 23 e 24 maggio 2026 sono Cancro, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Capricorno.
Oroscopo weekend 23-24 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend 23-24 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: fine settimana all’insegna del malumore e del nervosismo. Non è un periodo positivo, tutto sembra remarvi contro. Attenzione a possibili litigi col partner sabato sera.
- Toro: weekend all’insegna del relax e del divertimento assieme agli amici di sempre. Fine settimana anche da dedicare alla cura di voi stessa, sia interiore che esteriore.
- Gemelli: dopo una settimana complicata, torna il sereno, soprattutto in amore dove le coppie ritroveranno la complicità perduta. Tanto divertimento domenica pomeriggio.
- Cancro: ottimo fine settimana in vista, tra divertimento e nuovo progetti che lentamente prendono forma. Un fine settimana da dedicare anche alla famiglia e agli affetti più cari.
- Leone: attenzione a possibili litigi con il partner per via di vecchie questioni mai risolte del tutto.
E’ tempo di capire cosa non va nella vostra relazione e cercare di risolverlo.
- Vergine: fine settimana così così, la stanchezza si farà sentire e avrete poca voglia di uscire con gli amici. Cercate quindi di sfruttare questi due giorni per ricaricare le energie, sia fisiche che mentali.
- Bilancia: un fine settimana da ricordare, alcuni di voi infatti vedranno realizzarsi un progetto a cui tengono particolarmente. Inoltre, tanta fortuna per voi nella giornata di domenica.
- Scorpione: un weekend davvero fortunato e all’insegna del divertimento. Consigliatissime le gite fuori porta, magari in posti in cui non siete mai stati e in mezzo alla natura.
- Sagittario: un fine settimana di alti e bassi, si alterneranno momenti piacevoli e divertenti, a discussioni per motivi banali con il partner. Consigliate attività rilassanti.
- Capricorno: fine settimana sottotono per via di tanta stanchezza che vi portate dietro da troppo tempo. Sfruttate quindi questi due giorni per ricaricare le energie, tanto riposo e relax.
- Acquario: un fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata davvero positiva, specie in amore e specie per i single, domenica invece qualche imprevisto di troppo.
- Pesci: nel complesso sarà un fine settimana sereno da trascorrere con gli amici di sempre e con la vostra famiglia. Domenica sera alcuni di voi potrebbero ricevere una sorpresa.