Scopriamo insieme l’oroscopo per il mese di maggio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del mese di maggio 2026 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Sagittario.
Oroscopo maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del mese di maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: non sarà il mese più fortunato dell’anno, tante le aspettative ma poche quelle che si realizzeranno davvero. Un mese dunque da dedicare per di più a prendersi cura di se stessi, per saper reagire al meglio alle eventuali delusioni.
- Toro: per molti maggio è il mese del proprio compleanno. Nel complesso sarà un mese sereno anche se è arrivato il momento di fermarvi a riflettere: cosa volete davvero dalla vita? Siete felici attualmente?
- Gemelli: un mese che riserverà gradite sorprese a tanti di voi, sia a livello lavorativo sia a livello sentimentale. Un mese anche di nuove sfide e nuove opportunità, starà a voi saperle cogliere.
- Cancro: un mese di consapevolezza e di emozioni forti, soprattutto nelle prime settimane. Ci saranno anche momenti no, del resto nessun segno è lunatico quanto voi ma, nel complesso, sarà un mese positivo.
- Leone: per molti di voi sarà un mese importantissimo. Il mese della svolta in amore, è si fa il grande passo, o si cambia. Per molti di voi infatti la relazione è arrivata a un bivio cruciale.
- Vergine: che mese fantastico vi attende! Emozioni, gioie e tante soddisfazioni vi attendono, in quello che potrebbe essere il mese più fortunato del vostro 2026. Approfittatene!
- Bilancia: un mese molto importante per la vostra salute, fisica e mentale. La stanchezza accumulata in questi primi mesi dell’anno è arrivata al culmine, avete bisogno di una pausa.
- Scorpione: un mese a due facce, grandi soddisfazioni lavorative da un lato, possibili delusioni d’amore dall’altro. Non sarà dunque facile saper gestire le diverse emozioni ma potete farcela.
- Sagittario: sarò un mese particolarmente difficile, sia nella sfera privata sia in quella professionale. Gli imprevisti sono dietro l’angolo e il nervosismo rischierà di farvi agire nel modo sbagliato.
- Capricorno: ottimo mese in vista, pieno di sorpresa inaspettate! Soprattutto la prima parte sarà ricca di emozioni e novità, con anche possibili nuovi risvolti amorosi per i single!
- Acquario: un mese fondamentale da dedicare a voi stessi, al vostro benessere sia fisico che mentale, al fine di affrontare poi al massimo i i mesi estivi. Il riposo deve quindi essere la vostra priorità.
- Pesci: un mese di alti e bassi ma, nel complesso, all’insegna della serenità e della tranquillità. Non mancheranno alcuni momenti difficili ma niente che non riuscirete a risolvere per il meglio.