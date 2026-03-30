Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 30 marzo-5 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 sono Toro, Cancro e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Sagittario.
Oroscopo settimana 30 marzo-5 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: questa settimana Venere lascerà il vostro segno e darà il via a un periodo complicato in amore, con le coppie che potrebbero vivere un periodo di profonda crisi. Tutto ok invece sul lavoro.
- Toro: che bella settimana in vista! Le emozioni non mancheranno ma nemmeno le soddisfazioni personali a livello lavorativo, con anche possibili promozioni in vista.
- Gemelli: settimana no, il malumore e il nervosismo saranno protagonisti quasi tutti i giorni e si ripercuoteranno sia a livello lavorativo sia nelle vostre relazioni interpersonali.
- Cancro: inizia per voi un periodo davvero magico, soprattutto dal punto di vista sentimentale, con i single che potrebbero ricevere una telefonata davvero insperata. Anche sul lavoro settimana super.
- Leone: settimana a due facce, se in amore tutto procede a gonfie vele, con passione e romanticismo super protagonisti, sul lavoro gli imprevisti saranno uno dietro l’altro.
- Vergine: settimana positiva per le coppie, la relazione infatti procede davvero molto bene. Sul lavoro invece attenzione agli screzi con i colleghi che potrebbero farvi performare al di sotto delle vostre capacità.
- Bilancia: settimana no, stanchezza e nervosismo saranno presenti soprattutto nella prima parte della settimana, e potrebbero ripercuotersi soprattutto nella sfera sentimentale.
- Scorpione: settimana nel complesso serena, anche se qualche imprevisto, specie da mercoledì, non mancherà. In amore possibili incontri speciali per i single.
- Sagittario: settimana difficile, sotto tutti i punti di vista. Le stelle vi voltano le spalle, sia in amore sia sul lavoro, con possibili discussioni accese con il partner e con i colleghi.
- Capricorno: che bella settimana vi attende! Alcuni di voi potrebbero ricevere una sorpresa davvero inaspettata dal partner che vi farà sentire al settimo cielo! Anche sul lavoro settimana top.
- Acquario: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, con diverse soddisfazioni personali, negativa sul fronte sentimentale, con incomprensioni e malumori.
- Pesci: settimana nel complesso positiva, specie in amore: con il partner infatti le cose procedono davvero molto bene, chissà che presto non ci scappi la fatidica proposta di nozze!