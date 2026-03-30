Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 30 marzo-5 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 sono Toro, Cancro e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana 30 marzo-5 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 per ogni segno zodiacale: