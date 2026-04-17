Home > Oroscopo > L'oroscopo del weekend del 18 e 19 aprile 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo del weekend del 18 e 19 aprile 2026: le previsioni segno per segno

oroscopo weekend 18 19 aprile 2026

Cosa riservano le stelle per questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 18 e 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 18-19 aprile 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 18 e 19 aprile 2026 sono Gemelli, Scorpione e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Vergine e Capricorno.

Oroscopo weekend 18-19 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per il weekend del 18 e 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: fine settimana così così dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni potrebbero infatti essere protagonisti in questi due giorni. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.
  • Toro: weekend all’insegna del divertimento da trascorrere assieme agli amici di sempre.

    Domenica però attenzione a un pò di nervosismo nelle ore pomeridiane.

  • Gemelli: ottimo fine settimana in vista, passione e romanticismo saranno super protagonisti, specie nella giornata di sabato. Domenica invece giornata da trascorrere all’aria aperta.
  • Cancro: weekend nel complesso positivo, anche se la stanchezza si farà sentire, specie nella giornata di domenica.

    Cercate di dedicare quindi il giusto tempo a del sano riposo.

  • Leone: weekend no, specie dal punto di vista sentimentali, con vecchi malintesi che torneranno a galla e che potrebbero mettere a rischio la vostra relazione. Tanto nervosismo domenica sera.
  • Vergine: fine settimana complicato, non è un periodo fortunatissimo e nulla sembrerà andare come avevate pianificato. Anche in questi due giorni i contrattempi potrebbero essere diversi.
  • Bilancia: nel complesso sarò un fine settimana positivo e sereno, da trascorrere con le persone a voi più care. Qualche imprevisto non mancherà ma nulla che non si risolverà per il meglio.
  • Scorpione: super fine settimana in vista! Siete in piena forma e tutto vi sembrerà possibile. Domenica giornata da trascorrere all’aria aperta, magari in montagna.
  • Sagittario: weekend così così, la stanchezza limiterà le vostre giornate, tanto che molti di voi si troveranno a dover cambiare i programmi. In amore fine settimana sereno.
  • Capricorno: due giorni complicati all’insegna di nervosismo e stanchezza. Avete proprio bisogno di una bella vacanza, cercate almeno di passare più tempo possibile in mezzo alla natura.
  • Acquario: l’amore sarà il vero protagonista di questo fine settimana, specie per i single che potrebbero ricevere una chiamata inaspettata da qualcuno di molto speciale.
  • Pesci: weekend a due facce, sabato sarà una giornata super positiva, all’insegna della passione, domenica invece il nervosismo prenderà il sopravvento e potrebbe crearvi dei problemi in famiglia.