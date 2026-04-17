Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 18 e 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 18-19 aprile 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 18 e 19 aprile 2026 sono Gemelli, Scorpione e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Vergine e Capricorno.
Oroscopo weekend 18-19 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo per il weekend del 18 e 19 aprile 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: fine settimana così così dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni potrebbero infatti essere protagonisti in questi due giorni. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.
- Toro: weekend all’insegna del divertimento da trascorrere assieme agli amici di sempre.
Domenica però attenzione a un pò di nervosismo nelle ore pomeridiane.
- Gemelli: ottimo fine settimana in vista, passione e romanticismo saranno super protagonisti, specie nella giornata di sabato. Domenica invece giornata da trascorrere all’aria aperta.
- Cancro: weekend nel complesso positivo, anche se la stanchezza si farà sentire, specie nella giornata di domenica.
Cercate di dedicare quindi il giusto tempo a del sano riposo.
- Leone: weekend no, specie dal punto di vista sentimentali, con vecchi malintesi che torneranno a galla e che potrebbero mettere a rischio la vostra relazione. Tanto nervosismo domenica sera.
- Vergine: fine settimana complicato, non è un periodo fortunatissimo e nulla sembrerà andare come avevate pianificato. Anche in questi due giorni i contrattempi potrebbero essere diversi.
- Bilancia: nel complesso sarò un fine settimana positivo e sereno, da trascorrere con le persone a voi più care. Qualche imprevisto non mancherà ma nulla che non si risolverà per il meglio.
- Scorpione: super fine settimana in vista! Siete in piena forma e tutto vi sembrerà possibile. Domenica giornata da trascorrere all’aria aperta, magari in montagna.
- Sagittario: weekend così così, la stanchezza limiterà le vostre giornate, tanto che molti di voi si troveranno a dover cambiare i programmi. In amore fine settimana sereno.
- Capricorno: due giorni complicati all’insegna di nervosismo e stanchezza. Avete proprio bisogno di una bella vacanza, cercate almeno di passare più tempo possibile in mezzo alla natura.
- Acquario: l’amore sarà il vero protagonista di questo fine settimana, specie per i single che potrebbero ricevere una chiamata inaspettata da qualcuno di molto speciale.
- Pesci: weekend a due facce, sabato sarà una giornata super positiva, all’insegna della passione, domenica invece il nervosismo prenderà il sopravvento e potrebbe crearvi dei problemi in famiglia.