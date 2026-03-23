Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 23-29 marzo 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 sono Leone, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.
Oroscopo settimana 23-29 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 per ogni segno zodiacale:
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Ariete: continua il periodo positivo in amore, con Venere che regalerà passione e romanticismo a tutte le coppie. Anche sul lavoro nel complesso settimana tranquilla, anche se non mancherà qualche imprevisto.
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Toro: settimana a due facce, molto positiva sul lavoro, con possibili promozioni in vista per alcuni di voi, meno positiva dal lato sentimentale, con litigi e discussioni col partner che potrebbero essere frequenti.
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Gemelli: settimana no, sia in amore che sul lavoro la fortuna vi volterà le spalle. Con il partner possibili tensioni specie da metà settimana, sul lavoro attenzione al nervosismo che potrebbe farvi performare al di sotto delle vostre capacità.
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Cancro: ottima settimana in vista, nonostante una partenza sottotono, già da mercoledì le cose miglioreranno, sotto tutti i punti di vista: possibile sorpresa inaspettata giovedì.
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Leone: settimana super! In amore le cose non potrebbero andare meglio, tanto che molti di voi cominceranno a pensare seriamente al matrimonio o a mettere su famiglia. Anche sul lavoro settimana top.
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Vergine: settimana difficile, sia in amore che sul lavoro. Nervosismo e malumore rischieranno non solo di farvi performare male, ma potrebbero ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali.
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Bilancia: settimana di alti e bassi. In amore si alterneranno momenti carichi di passioni a litigi e discussioni, specie per questioni passate mai completamente risolte. Sul lavoro qualche problemino con i colleghi.
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Scorpione: ottima settimana sotto ogni punto di vista. Nella coppia tutto procede a gonfie vele, possibile sorpresa da parte del partner lunedì sera! Sul lavoro tutto tranquillo, senza troppi imprevisti.
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Sagittario: settimana complicata, specie sul lavoro dove imprevisti e contrattempi saranno all’ordine del giorno. Il vostro malumore potrebbe anche ripercuotersi sul rapporto col partner.
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Capricorno: settimana nel complesso tranquilla, anche se non mancheranno gli imprevisti sul lavoro, specie da metà settimana in poi. In amore qualche battibecco di troppo, ma nulla che non si risolverà per il meglio.
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Acquario: super settimana in vista, specie dal punto di vista sentimentale! Chi è in coppia vivrà momenti magici col partner, chi è single potrebbe ricevere una chiamata inaspettata!
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Pesci: nel complesso sarà una settimana positiva, specie sul lavoro dove non mancheranno le soddisfazioni personali. Attenzione solamente a un pò di nervosismo mercoledì e giovedì.