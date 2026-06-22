Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 22-28 giugno 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 sono Cancro, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Acquario.

Oroscopo settimana 22-28 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda la sfera professionale, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione! Qualche malumore di troppo invece in amore.

settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda la sfera professionale, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione! Qualche malumore di troppo invece in amore. Toro : settimana così così, si alterneranno momenti all’insegna del divertimento e del buonumore, ad altri ricchi di imprevisti e difficoltà. Attenzione specie alla giornata di mercoledì dove il nervosismo sarà alle stelle.

: settimana così così, si alterneranno momenti all’insegna del divertimento e del buonumore, ad altri ricchi di imprevisti e difficoltà. Attenzione specie alla giornata di mercoledì dove il nervosismo sarà alle stelle. Gemelli: settimana sottotono e all’insegna di imprevisti e contrattempi che potrebbero crearvi diversi problemi sul lavoro. Anche in amore sarà una settimana complicata, con possibili litigi e discussioni.

settimana sottotono e all’insegna di imprevisti e contrattempi che potrebbero crearvi diversi problemi sul lavoro. Anche in amore sarà una settimana complicata, con possibili litigi e discussioni. Cancro: che bella settimana in vista! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno tanta fortuna sia in amore sia sul lavoro. Una settimana che da dedicare alla vostre passioni!

che bella settimana in vista! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno tanta fortuna sia in amore sia sul lavoro. Una settimana che da dedicare alla vostre passioni! Leone : settimana favolosa in amore, passione e romanticismo saranno super protagonisti e, per alcuni di voi, potrebbe anche arrivare la fatidica proposta di nozze!

: settimana favolosa in amore, passione e romanticismo saranno super protagonisti e, per alcuni di voi, potrebbe anche arrivare la fatidica proposta di nozze! Vergine : settimana nel complesso tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Solamente nel fine settimana il nervosismo potrebbe crearvi qualche problema in ambito affettivo.

: settimana nel complesso tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Solamente nel fine settimana il nervosismo potrebbe crearvi qualche problema in ambito affettivo. Bilancia: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda l’amore, con momenti magici da vivere con il partner, un pò meno dal punto di vista lavorativo, con diversi imprevisti.

settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda l’amore, con momenti magici da vivere con il partner, un pò meno dal punto di vista lavorativo, con diversi imprevisti. Scorpione : settimana no. Gli imprevisti e i contrattempi sono dietro l’angolo e sono possibili anche litigi e discussioni accese con il partner. Vi serve proprio una bella vacanza!

: settimana no. Gli imprevisti e i contrattempi sono dietro l’angolo e sono possibili anche litigi e discussioni accese con il partner. Vi serve proprio una bella vacanza! Sagittario : ottima settimana dal punto di vista lavorativo, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione! In amore qualche malinteso di troppo.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione! In amore qualche malinteso di troppo. Capricorno : che bella settimana vi attende! Passione e romanticismo saranno alle stelle e sul lavoro le cose andranno come meglio non potrebbero con progetti in fase di realizzazione!

: che bella settimana vi attende! Passione e romanticismo saranno alle stelle e sul lavoro le cose andranno come meglio non potrebbero con progetti in fase di realizzazione! Acquario : settimana caratterizzata da alti e bassi, con possibili discussioni sia con i colleghi sia con familiari e amici. Il consiglio è cercare di non prendervela per ogni piccola cosa.

: settimana caratterizzata da alti e bassi, con possibili discussioni sia con i colleghi sia con familiari e amici. Il consiglio è cercare di non prendervela per ogni piccola cosa. Pesci: settimana positiva in linea generale, senza troppi intoppi e difficoltà. Attenzione solamente alla giornata di venerdì, dove il nervosismo potrebbe farvi prendere decisioni sbagliate.