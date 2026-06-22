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L'oroscopo della settimana 22-28 giugno 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo della settimana 22-28 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

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Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 22-28 giugno 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 sono Cancro, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Acquario.

Oroscopo settimana 22-28 giugno 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda la sfera professionale, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione! Qualche malumore di troppo invece in amore.
  • Toro: settimana così così, si alterneranno momenti all’insegna del divertimento e del buonumore, ad altri ricchi di imprevisti e difficoltà. Attenzione specie alla giornata di mercoledì dove il nervosismo sarà alle stelle.
  • Gemelli: settimana sottotono e all’insegna di imprevisti e contrattempi che potrebbero crearvi diversi problemi sul lavoro. Anche in amore sarà una settimana complicata, con possibili litigi e discussioni.
  • Cancro: che bella settimana in vista! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno tanta fortuna sia in amore sia sul lavoro. Una settimana che da dedicare alla vostre passioni!
  • Leone: settimana favolosa in amore, passione e romanticismo saranno super protagonisti e, per alcuni di voi, potrebbe anche arrivare la fatidica proposta di nozze!
  • Vergine: settimana nel complesso tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Solamente nel fine settimana il nervosismo potrebbe crearvi qualche problema in ambito affettivo.
  • Bilancia: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda l’amore, con momenti magici da vivere con il partner, un pò meno dal punto di vista lavorativo, con diversi imprevisti.
  • Scorpione: settimana no. Gli imprevisti e i contrattempi sono dietro l’angolo e sono possibili anche litigi e discussioni accese con il partner. Vi serve proprio una bella vacanza!
  • Sagittario: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione! In amore qualche malinteso di troppo.
  • Capricorno: che bella settimana vi attende! Passione e romanticismo saranno alle stelle e sul lavoro le cose andranno come meglio non potrebbero con progetti in fase di realizzazione!
  • Acquario: settimana caratterizzata da alti e bassi, con possibili discussioni sia con i colleghi sia con familiari e amici. Il consiglio è cercare di non prendervela per ogni piccola cosa.
  • Pesci: settimana positiva in linea generale, senza troppi intoppi e difficoltà. Attenzione solamente alla giornata di venerdì, dove il nervosismo potrebbe farvi prendere decisioni sbagliate.
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