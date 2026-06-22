Regno Unito, il 55% vuole ancora la monarchia ma è il dato più basso degli ultimi 33 anni

(Adnkronos) - Un nuovo sondaggio rivela che il sostegno alla monarchia britannica è crollato al livello più basso degli ultimi 33 anni. Più della metà dei britannici (55%) desidera che il Paese rimanga una monarchia; tuttavia, si tratta della percentuale più bassa da quando sono iniziati i so...

(Adnkronos) –

Un nuovo sondaggio rivela che il sostegno alla monarchia britannica è crollato al livello più basso degli ultimi 33 anni. Più della metà dei britannici (55%) desidera che il Paese rimanga una monarchia; tuttavia, si tratta della percentuale più bassa da quando sono iniziati i sondaggi sulla famiglia reale nel 1993.

Secondo l’ultima indagine Ipsos, i risultati evidenziano chiare differenze generazionali: i giovani di oggi sono molto meno favorevoli alla monarchia rispetto al passato. Il sostegno pubblico ai reali era del 69% quando iniziarono le rilevazioni. Raggiunse il picco nel 2012, quando otto britannici su dieci (80%) si dichiararono favorevoli alla monarchia. Nel frattempo, quasi tre su dieci (27%) degli intervistati desiderano una repubblica.

Il 18% ha risposto “Non lo so”.

Ipsos ha intervistato 1.062 adulti britannici dai 18 anni in su tra il 5 e l’11 marzo. Le fasce d’età più giovani sembrano essere meno favorevoli alla monarchia, dato che solo il 33% dei giovani tra i 18 e i 34 anni si dichiara a favore, mentre il 45% auspica una repubblica.

Quasi sette su dieci, il 74%, degli over 55 sostiene la monarchia, mentre solo il 14% desidera una repubblica. Per quanto riguarda il sovrano e l’erede, sei persone su dieci si sono dette soddisfatte del modo in cui Carlo sta svolgendo il suo ruolo di monarca. Tuttavia, i risultati sono inferiori a quelli che otteneva la regina Elisabetta II, che registrava una media del 79% di gradimento tra il 1992 e il 2022.

Il principe William ha ricevuto un riscontro più positivo, con il 71% degli intervistati che si è dichiarato soddisfatto e il 14% insoddisfatto. Sei britannici su dieci (60%) affermano che la monarchia ha ancora un ruolo importante da svolgere nel futuro della Gran Bretagna, mentre il 30% non è d’accordo. Sebbene ciò dimostri ancora che la maggioranza si aspetta che la Famiglia Reale svolga un ruolo importante nella vita britannica, la percentuale è leggermente inferiore a quella registrata nel periodo 1999-2000, quando in media il 67% riteneva che la monarchia avesse un ruolo importante da svolgere in futuro.

Gideon Skinner, direttore senior della ricerca politica per il Regno Unito presso la società di sondaggi, ha dichiarato: “L’ultima ricerca di Ipsos sul gradimento del pubblico nei confronti della monarchia rivela una tendenza in atto che la famiglia reale non dovrebbe ignorare. Sebbene la maggioranza del Paese rimanga favorevole alla monarchia e superi i repubblicani in un rapporto di 2 a 1, il sostegno a questa istituzione è al livello più basso che abbiamo registrato negli ultimi 33 anni. La monarchia conserva ancora i suoi punti di forza e re Carlo e il principe William, in particolare, rimangono personalmente molto popolari, con indici di gradimento che la maggior parte dei politici potrebbe solo sognare. Ma per invertire questa tendenza sarà necessario convincere soprattutto i giovani che la monarchia ha ancora un ruolo importante e rilevante da svolgere nel futuro del Paese”.

—

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)