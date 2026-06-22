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Malattie rare: Cavicchioli (Aisla Piombino), ‘Thalas unisce nautica e vicinanza a malati Sla’

Malattie rare: Cavicchioli (Aisla Piombino), ‘Thalas unisce nautica e vicinanza a malati Sla’

“Thalas era già una manifestazione legata al mondo della nautica. Diciotto anni fa, insieme ai miei colleghi, pensammo di associarla a un evento nazionale dedicato alle persone con Sla. All’epoca mia moglie era malata e da lì nacque questa esperienza”. Lo ha detto Stefano Cavicchioli, di Ais...

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“Thalas era già una manifestazione legata al mondo della nautica. Diciotto anni fa, insieme ai miei colleghi, pensammo di associarla a un evento nazionale dedicato alle persone con Sla. All’epoca mia moglie era malata e da lì nacque questa esperienza”. Lo ha detto Stefano Cavicchioli, di Aisla Piombino, in occasione della diciottesima edizione di “Thalas Mare & Vento – Il grande abbraccio”, la veleggiata solidale che ogni anno vede protagoniste persone con sclerosi laterale amiotrofica, familiari, volontari, istituzioni e cittadini.

Promossa dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, nel Golfo di Piombino, l’iniziativa si tiene nel corso della Giornata Mondiale sulla Sla del 21 giugno.

https://www.youtube.com/watch?v=GbFaZT75XKk

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