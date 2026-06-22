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The italian diplomatic activity from abroad - June 15, 2026

The italian diplomatic activity from abroad - June 15, 2026

"The italian diplomatic activity" podcast is available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms....

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“The italian diplomatic activity” podcast is available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms.

https://www.youtube.com/watch?v=-7fnau3S4X8

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Argentina
19:00CESTGirone J
Austria
Francia
23:00CESTGirone I
Iraq
Domani
Norvegia
02:00CESTGirone I
Senegal
Giordania
05:00CESTGirone J
Algeria

Risultati

Oggi
Nuova Zelanda
13FT · Girone G
Egitto
Uruguay
22FT · Girone H
Capo Verde
dom 21 giu
Belgio
00FT · Girone G
Iran
Spagna
40FT · Girone H
Arabia Saudita
Aggiornato 11:56 CEST