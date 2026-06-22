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Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana

Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana

Afa, caldo e notti tropicali continuano a caratterizzare il meteo di questi giorni. Sotto la lente di ingrandimento Pianura Padana, zone interne del Centro e della Sardegna...

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Afa, caldo e notti tropicali continuano a caratterizzare il meteo di questi giorni. Sotto la lente di ingrandimento Pianura Padana, zone interne del Centro e della Sardegna

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