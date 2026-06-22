Home > Video > Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana Afa, caldo e notti tropicali continuano a caratterizzare il meteo di questi giorni. Sotto la lente di ingrandimento Pianura Padana, zone interne del Centro e della Sardegna... di Adnkronos Pubblicato il 22 Giugno 2026 alle 12:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Afa, caldo e notti tropicali continuano a caratterizzare il meteo di questi giorni. Sotto la lente di ingrandimento Pianura Padana, zone interne del Centro e della Sardegna https://www.youtube.com/watch?v=KuOVqDIb3AM 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiArgentina19:00CESTGirone JAustriaFrancia23:00CESTGirone IIraqDomaniNorvegia02:00CESTGirone ISenegalGiordania05:00CESTGirone JAlgeriaRisultatiOggiNuova Zelanda1–3FT · Girone GEgittoUruguay2–2FT · Girone HCapo Verdedom 21 giuBelgio0–0FT · Girone GIranSpagna4–0FT · Girone HArabia SauditaAggiornato 13:26 CEST