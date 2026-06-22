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Malattie rare: paziente, ‘Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia’

Malattie rare: paziente, ‘Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia’

“Giulia è una bambina molto sensibile e, dopo la diagnosi della mia malattia, si era un po’ chiusa in sé stessa. Questa settimana di vela, amicizia e condivisione le ha permesso invece di riaprirsi, stringere legami con ragazzi di età, città e regioni diverse e ritrovare serenità. Vedere na...

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“Giulia è una bambina molto sensibile e, dopo la diagnosi della mia malattia, si era un po’ chiusa in sé stessa. Questa settimana di vela, amicizia e condivisione le ha permesso invece di riaprirsi, stringere legami con ragazzi di età, città e regioni diverse e ritrovare serenità. Vedere nascere queste amicizie è stato molto emozionante e ci ha confermato il valore di un progetto che aiuta i figli delle persone con Sla a non sentirsi soli”.

Lo ha detto Simone Montermini, persona con sclerosi laterale amiotrofica e padre di Giulia, che ha partecipato a ‘Estate Insieme– Aisla Family Summer Camp’, nel corso della diciottesima edizione di “Thalas Mare & Vento – Il grande abbraccio”, la storica veleggiata solidale organizzata da Aisla-Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica nel Golfo di Piombino in occasione della Giornata Mondiale sulla Sla del 21 giugno.

https://www.youtube.com/watch?v=presw62jqGE

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