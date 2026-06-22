Malattie rare: Merli (Yacht Club Marina Salivoli), ‘verso l’Elba con malati Sla e famiglie’

“In occasione della giornata organizzata con Aisla abbiamo messo in mare 40 imbarcazioni che hanno navigato in flottiglia verso l’Isola d’Elba. Si tratta di un momento estremamente importante non solo per i malati e le loro famiglie, ma anche per tutte le associazioni coinvolte”. Così Claud...

“In occasione della giornata organizzata con Aisla abbiamo messo in mare 40 imbarcazioni che hanno navigato in flottiglia verso l’Isola d’Elba. Si tratta di un momento estremamente importante non solo per i malati e le loro famiglie, ma anche per tutte le associazioni coinvolte”. Così Claudio Merli, presidente Yacht Club Marina di Salivoli, alla diciottesima edizione di “Thalas Mare & Vento – Il grande abbraccio”, in occasione della storica veleggiata solidale che ogni anno vede protagoniste persone con Sla, familiari, volontari, istituzioni e cittadini, organizzata dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica a Piombino, presso il Porto Turistico Marina di Salivoli, in occasione della Giornata Mondiale sulla Sla del 21 giugno.

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