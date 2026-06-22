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Malattie rare: Merli (Yacht Club Marina Salivoli), ‘verso l’Elba con malati Sla e famiglie’

Malattie rare: Merli (Yacht Club Marina Salivoli), ‘verso l’Elba con malati Sla e famiglie’

“In occasione della giornata organizzata con Aisla abbiamo messo in mare 40 imbarcazioni che hanno navigato in flottiglia verso l’Isola d’Elba. Si tratta di un momento estremamente importante non solo per i malati e le loro famiglie, ma anche per tutte le associazioni coinvolte”. Così Claud...

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“In occasione della giornata organizzata con Aisla abbiamo messo in mare 40 imbarcazioni che hanno navigato in flottiglia verso l’Isola d’Elba. Si tratta di un momento estremamente importante non solo per i malati e le loro famiglie, ma anche per tutte le associazioni coinvolte”. Così Claudio Merli, presidente Yacht Club Marina di Salivoli, alla diciottesima edizione di “Thalas Mare & Vento – Il grande abbraccio”, in occasione della storica veleggiata solidale che ogni anno vede protagoniste persone con Sla, familiari, volontari, istituzioni e cittadini, organizzata dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica a Piombino, presso il Porto Turistico Marina di Salivoli, in occasione della Giornata Mondiale sulla Sla del 21 giugno.

https://www.youtube.com/watch?v=2rxZzsg8y0U

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