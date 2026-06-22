Giuria della Mostra di Venezia 2026: i nomi scelti per il Concorso

La Biennale di Venezia ha ufficializzato la giuria del Concorso della 83ª Mostra: presidente Maggie Gyllenhaal e sette membri internazionali scelti su proposta di Alberto Barbera, per l'appuntamento al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026.

La Biennale di Venezia ha reso nota la composizione della Giuria internazionale del Concorso che assegnerà il Leone d’Oro durante la 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’appuntamento si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 al 12 evento riconosciuto dalla FIAPF. La nomina, approvata dal consiglio di amministrazione della Biennale, segue la proposta del direttore artistico Alberto Barbera e conferma una squadra che unisce autori, studiosi e musicisti.

Alla guida della giuria ci sarà la regista e attrice Maggie Gyllenhaal già annunciata nei mesi precedenti. Accanto a lei siedono la regista tunisina Kaouther Ben Hania il compositore britannico Daniel Blumberg il docente e teorico del cinema Francesco Casetti il regista francese Xavier Giannoli la regista afgana Shahrbanoo Sadat e il regista e produttore hongkonghese Johnnie To.

Questa composizione riflette la volontà di combinare diverse esperienze del panorama cinematografico internazionale.

Profili dei giurati confermati per la Mostra

Il gruppo convocato per il Concorso riunisce figure con percorsi distinti: dalla regia alla musica, dalla teoria accademica alla produzione. La presenza di Kaouther Ben Hania rappresenta il riconoscimento di un’autrice che ha ottenuto premi e consensi internazionali; la sua esperienza contribuisce alla componente autoriale e critica della giuria.

L’inclusione di Daniel Blumberg noto per il suo lavoro musicale, introduce un punto di vista sull’uso del suono e della colonna sonora nella narrazione filmica. Il docente Francesco Casetti porta l’elemento teorico e lo sguardo dei film studies utile per valutare le opere anche dal punto di vista della forma e della storia del cinema.

Esperienze internazionali e riconoscimenti

I restanti membri completano il profilo internazionale: Xavier Giannoli arriva dalla tradizione del cinema francese, portando esperienza autorevole nella regia e nella scrittura cinematografica; Shahrbanoo Sadat rappresenta una delle voci emergenti del cinema afgano contemporaneo, elemento che arricchisce la giuria con prospettive di cinema non occidentale; Johnnie To figura iconica del noir hongkonghese, offre competenza nella regia e nella produzione, con una carriera che lo ha reso conoscibile anche a Venezia in passato.

Contesto della Mostra e ruolo della giuria

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ha come obiettivo la promozione del cinema globale in tutte le sue dimensioni d’arte, spettacolo e industria. Una sezione della rassegna è dedicata al restauro, con l’intento di valorizzare opere classiche e contribuire alla conoscenza della storia del cinema. In questo contesto, la giuria del Concorso assume un ruolo centrale: valutare opere in concorso e decidere l’assegnazione del Leone d’Oro riconoscimento simbolo della manifestazione.

La scelta di figure provenienti da diverse aree professionali e nazionali permette una lettura plurale dei film in gara: si combinano competenze pratiche, creative e di studio accademico. Questo approccio aiuta a equilibrare giudizi che tengano conto tanto dell’innovazione formale quanto della forza narrativa e della qualità sonora delle opere presentate. La presenza della giuria contribuirà a definire l’esito di una Mostra che si propone come piattaforma di dialogo globale sul cinema.

Organizzazione e riconoscimenti istituzionali

La manifestazione, coordinata dal direttore artistico Alberto Barbera beneficia del riconoscimento della FIAPF che conferma lo status internazionale della rassegna. Il calendario ufficiale è fissato dal 2 al 12 presso il Lido di Venezia dove si svolgeranno proiezioni, premi e iniziative collaterali. La giuria del Concorso sarà chiamata a valutare le opere in programmazione, contribuendo all’assegnazione dei premi principali e alle attenzioni critiche della Stagione.

La composizione annunciata testimonia la ricerca di equilibrio tra autori affermati e voci emergenti, tra pratiche creative e riflessioni teoriche. In vista dell’apertura della Mostra, il panorama internazionale del cinema seguirà con attenzione le decisioni della giuria, il cui giudizio determinerà una parte significativa del successo e della risonanza delle opere presentate.