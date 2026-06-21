Vannacci oltre la Lega nei sondaggi: tensione nel centrodestra e i gazebo per scegliere il candidato a Milano

La spinta di Roberto Vannacci e il sorpasso nei sondaggi riaprono tensioni interne nel centrodestra. Matteo Salvini risponde con iniziative sul territorio e ribadisce il suo mandato come segretario

La scena politica del centrodestra è attraversata da uno scossone: Futuro Nazionale registra un aumento dei consensi che mette sotto osservazione la posizione della Lega e spinge il segretario del partito a intensificare l’attività sul territorio. Tra dichiarazioni nette sui temi dell’ordine pubblico e dei flussi migratori, e la mobilitazione per individuare il candidato del centrodestra a Milano, la coalizione vive un momento di confronto acceso.

Al centro della contesa c’è anche il tema dei sondaggi: la rilevazione che assegna al partito del generale il 5.9% davanti al 5.8% della Lega viene letta come un campanello d’allarme da più parti, ma interpretata diversamente dai protagonisti. I gazebo programmati in circa 40 punti servono al segretario per sondare la base e provare a ricompattare la compagine, almeno sul nome che dovrà rappresentare il centrodestra a Milano.

Le parole e le posizioni di Vannacci

Il leader di Futuro Nazionale è uscito allo scoperto con posizioni chiare: tra le sue linee rosse figurano il rifiuto di introdurre nuovi reati come l’islamofobia o l’omofobiae la negazione di una fattispecie specifica di femminicidio, mentre propone limiti alla presenza straniera fissati al 4% della popolazione rispetto alla componente autoctona.

Queste affermazioni sintetizzano un programma in cui la questione identitaria e la gestione dell’immigrazione sono al centro, e sono state accompagnate da affermazioni enfatiche sul futuro elettorale del partito: «Il 5.9% nei sondaggi è solo l’inizio», ha detto il leader, sottolineando però di affidarsi soprattutto al rapporto diretto con le persone “per la strada”.

Reazioni interne e timori nel centrodestra

Le posizioni di Vannacci hanno provocato commenti netti anche all’interno degli schieramenti avversari e nella stessa maglia del centrodestra. Un dirigente del Partito Democratico ha messo in evidenza come certe parole trovino ascolto tra fasce di elettorato disilluse, indicando una possibile faglia tra le élite e i cittadini arrabbiati o esclusi. Nel centrodestra, invece, si registrano prese di distanza e preoccupazioni sulla direzione della coalizione, con osservazioni sull’eventualità che la crescita del generale sposti l’asse politico.

Lega e strategia per Milano: gazebo, alleanze e ruoli interni

Di fronte al momento critico, il segretario della Lega ha rilanciato l’azione di piazza con i gazebo a Milano, strumenti pensati per intercettare la preferenza della base sul candidato sindaco. L’iniziativa coinvolge militanti e simpatizzanti e potrebbe fornire un nuovo slancio al leader se il risultato fosse a suo favore: più di qualcuno del partito avrebbe già espresso l’intenzione di votare il suo nome. Al tempo stesso, i segnali di sostegno a figure alternative — come alcuni striscioni apparsi per Luca Zaia — e la richiesta di una cabina di regia tra i territori indicano una fase di aggiustamento, con il segretario che ricorda: «Il mio mandato come segretario dura altri tre anni».

Nel dibattito sulle alleanze, il segretario della Lega ha tagliato corto rispetto a chi si è allontanato dal tavolo: ha ricordato che chi vota contro il governo o si è posto fuori dalla coalizione potrebbe dover spiegare un cambiamento di posizione prima di chiedere di rientrare, rimarcando la centralità della coerenza politica per l’accesso a eventuali accordi.

Posizioni dei ministri e prospettive per la coalizione

Anche esponenti del governo sono intervenuti per ridimensionare l’effetto mediatico del sorpasso nei sondaggi: il ministro dell’Istruzione ha osservato che è facile fare proclami populisti sul rimpatrio degli stranieri o sulla cancellazione dei reati, ma che il giudizio deve basarsi sui fatti concreti e sulle politiche effettivamente realizzate. Nel frattempo la coalizione riflette sulle possibili candidature a Milano: nomi proposti da varie anime politiche e preferenze per candidature civiche compongono uno scenario ancora aperto.

La crescita di Futuro Nazionale e il clima interno alla Lega indicano una fase in cui il confronto pubblico è intenso e le scelte locali, come quella del candidato sindaco di Milano, assumono valore simbolico per la tenuta del centrodestra. I prossimi passaggi organizzativi e i risultati delle consultazioni territoriali saranno determinanti per capire se il movimento di consensi si consoliderà o se verrà ricondotto nel perimetro della coalizione tradizionale.