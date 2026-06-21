Mondiali 2026: Curaçao conquista il primo punto storico contro l'Ecuador

In un evento che ha fatto il giro del mondo, la nazionale di Curaçao ha scritto una pagina di storia ai Mondiali 2026. Con un pareggio per 0-0 contro l’Ecuadorla Blue Wave ha conquistato il suo primo punto nella massima competizione calcistica, scatenando festeggiamenti senza precedenti.

La partita, giocata con il cuore e la determinazione di una squadra che ha sfidato ogni pronostico, ha visto la presenza di ospiti d’eccezione: il Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima dei Paesi Bassi hanno fatto irruzione nello spogliatoio per celebrare insieme ai giocatori questo traguardo storico.

Un debutto storico per la nazionale più piccola

Curaçao, con soli 156mila abitantiè diventata la nazionale più piccola di sempre a qualificarsi per una fase finale della Coppa del Mondo. Questo risultato è ancora più straordinario se si considera che la federazione calcistica di Curaçao è entrata nella Fifa solo nel dopo la dissoluzione delle Antille Olandesi come entità calcistica.

Il commissario tecnico Dick Advocaatun veterano del calcio europeo con 78 anni di esperienza, ha guidato la squadra con una miscela di giocatori nati o cresciuti nei Paesi Bassima eleggibili per Curaçao attraverso legami familiari. La qualificazione è arrivata nel con un pareggio in Giamaicaun risultato che ha mandato la Blue Wave al Mondiale per la prima volta.

Il girone e i giocatori da tenere d’occhio

Curaçao è inserita nel Girone E con GermaniaEcuador e Costa d’Ivori. L’esordio contro la Germania a Houston sarà una delle partite più difficili per una nazionale debuttante. Tra i giocatori da tenere d’occhio ci sono il capitano Leandro Bacunail fratello Juninho Bacunae il portiere Eloy Room.

Un altro giocatore chiave è Tahith Chongpassato dal settore giovanile del Manchester United e ora in forza allo Sheffield Utd. La squadra è un mix di talento locale e internazionale, con molti giocatori che hanno legami profondi con i Paesi Bassi.

La festa continua: l’arrivo in scuolabus

Una delle immagini più iconiche di questa avventura è stata l’arrivo della squadra a bordo di un vecchio scuolabus blu senza finestrini. Con musica, cori e giocatori affacciati come in una gita, la scena ha raccontato il clima di entusiasmo intorno alla Blue Wave. Migliaia di sostenitori dall’isola hanno fatto il viaggio per sostenere la squadra, trasformando l’esordio contro la Germania in una festa nazionale.

La presenza dei reali dei Paesi Bassi ha aggiunto un tocco di magia a questa storia. Il video diffuso dal profilo ufficiale della Nazionale mostra i festeggiamenti nello spogliatoio, con il re e la regina che ballano insieme ai giocatori. Questo momento di gioia condivisa ha reso il debutto di Curaçao ai Mondiali 2026 un evento indimenticabile.