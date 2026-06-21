Coppa del Mondo FIFA 2026: tutto ciò che devi sapere sul formato e le regole della fase ad eliminazione

La Coppa del Mondo Fifa 2026 sta per entrare nella fase più emozionante: quella ad eliminazione. Con l’espansione del torneo a 48 squadreil formato della fase ad eliminazione è stato completamente rivoluzionato. Ma come funziona esattamente? Quali sono i criteri di qualificazione e quali squadre hanno già ottenuto il passaggio del turno?

In questo articolo, esploreremo nel dettaglio il nuovo formato della fase ad eliminazione, i criteri di qualificazione e le squadre che hanno già ottenuto il passaggio del turno.

Scopriremo anche le regole per i pareggi e come verranno determinate le squadre qualificate per il turno successivo.

Il nuovo formato della fase ad eliminazione

La fase ad eliminazione della Coppa del Mondo FIFA 2026 inizia con il round of 32che si terrà dal 28 giugno al 3 luglio. Questo turno è stato introdotto per la prima volta in un torneo di Coppa del Mondo grazie all’espansione del torneo a 48 squadre.

Dopo il round of 32, seguiranno il round of 16, i quarti di finale, le semifinali e la finale per il terzo posto. La finale si terrà il 19 luglio. Ecco il calendario dettagliato della fase ad eliminazione:

Fase a gironi 11 giugno – 27 giugno

11 giugno – 27 giugno Round of 32 28 giugno – 3 luglio

28 giugno – 3 luglio Round of 16 4 luglio – 7 luglio

4 luglio – 7 luglio Quarti di finale 9 luglio – 11 luglio

9 luglio – 11 luglio Semifinali 14 luglio – 15 luglio

14 luglio – 15 luglio Finale per il terzo posto 18 luglio

18 luglio Finale19 luglio

Le regole per i pareggi e i criteri di qualificazione

La FIFA ha introdotto nuove regole per i pareggi nella fase a gironi. Per la prima volta in un torneo di Coppa del Mondo, il head-to-head sarà il criterio principale per determinare la qualificazione delle squadre in caso di pareggio.

Le squadre che hanno già ottenuto la qualificazione per il round of 32 includono MessicoUSA e Germania. Al contrario, Haiti e Turchia sono state eliminate dal torneo.

I criteri di qualificazione per le squadre terze classificate

Le otto migliori squadre terze classificate verranno determinate in base ai seguenti criteri:

Maggior numero di punti ottenuti in tutti gli incontri del girone

Migliore differenza reti in tutti gli incontri del girone

Maggior numero di gol segnati in tutti gli incontri del girone

Migliore condotta della squadra (numero di cartellini gialli e rossi)

Classifica FIFA più recente

Le squadre già qualificate per il round of 32

Ecco le squadre che hanno già ottenuto la qualificazione per il round of 32:

Messico (Girone A): I padroni di casa hanno ottenuto la qualificazione con una vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud il 18 giugno.

(Girone A): I padroni di casa hanno ottenuto la qualificazione con una vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud il 18 giugno. USA (Girone D): Gli Stati Uniti si sono qualificati con una vittoria per 2-0 contro l’Australia il 19 giugno.

(Girone D): Gli Stati Uniti si sono qualificati con una vittoria per 2-0 contro l’Australia il 19 giugno. Germania (Girone E): La Germania si è qualificata con una vittoria per 2-1 contro la Costa d’Avorio il 20 giugno.

Le squadre eliminate dal torneo

Le squadre che hanno già detto addio al torneo includono Haiti e Turchia.

Haiti (Girone C): Haiti è stata eliminata dopo una sconfitta per 3-0 contro il Brasile il 19 giugno.

(Girone C): Haiti è stata eliminata dopo una sconfitta per 3-0 contro il Brasile il 19 giugno. Turchia (Girone D): La Turchia è stata eliminata dopo una sconfitta per 1-0 contro il Paraguay il 19 giugno.

La fase ad eliminazione della Coppa del Mondo FIFA 2026 promette di essere emozionante e imprevedibile. Con il nuovo formato e le nuove regole, ogni incontro sarà cruciale per le squadre che aspirano a sollevare il trofeo il 19 luglio.