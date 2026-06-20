Ronaldinho al Ravenna: il vice Braida conferma il tesseramento del campione

Ronaldinho, il leggendario calciatore brasiliano, potrebbe fare un clamoroso ritorno in campo con la maglia del Ravennasquadra di Serie C. A confermare l’interesse del club romagnolo è stato il vicepresidente Ariedo Braidache ha parlato di un’operazione già avviata e di un possibile grande colpo per la società.

Il fenomeno brasiliano, oggi 46enne, ha lasciato il calcio giocato nel 2015, ma il suo nome continua a far sognare i tifosi di tutto il mondo.

Un eventuale ritorno in campo rappresenterebbe un caso mediatico di grande impatto, soprattutto per la sua età e per il valore simbolico della sua carriera, che lo ha visto trionfare con BarcellonaMilan e la nazionale brasiliana.

Le dichiarazioni di Braida e i dettagli dell’operazione

“Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo.

Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato”, ha dichiarato Braida all’agenzia LaPresse.

L’operazione sembra entrare nella fase decisiva, con il tesseramento che potrebbe diventare ufficiale a breve. I contatti tra Ronaldinho e il Ravenna non sono recenti: già lo scorso dicembre, l’ex stella del Barcellona era stato fotografato con la sciarpa del club romagnolo, alimentando le prime indiscrezioni su un possibile legame.

La presentazione del progetto tra New York e Miami

Ulteriori dettagli sull’operazione potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Ronaldinho è infatti atteso alle 22 ora locale a New York per una conferenza stampa insieme al cantante colombiano Blessd.

Il 23 giugno, invece, il progetto verrà illustrato a Miami. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe soltanto di un’iniziativa di marketing, ma di un’operazione più strutturata che potrebbe coinvolgere anche il Ravenna.

Le smentite e le domande aperte

Tuttavia, non tutti sono d’accordo sull’effettivo ritorno in campo di Ronaldinho. Il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, ha smorzato gli entusiasmi legati all’annuncio del presidente Cipriani sul tesseramento di Ronaldinho per la prossima stagione di Serie C.

“Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare”, ha dichiarato Braida ai microfoni di Nicolò Schira.

Una dichiarazione che smentisce quanto dichiarato da Cipriani e dallo stesso (ex?) giocatore brasiliano. La domanda che tutti si fanno è una sola: Ronaldinho scenderà davvero in campo con la maglia del Ravenna?

Per ora non ci sono certezze. Braida non ha chiuso la porta, limitandosi a dire che “non è escluso”. Più che un’operazione tecnica, il colpo sembra avere un forte valore mediatico e di immagine. Ma l’idea di vedere anche solo per pochi minuti Ronaldinho in Serie C basta già a trasformare la notizia in un evento.

Il brasiliano ha lasciato il calcio giocato ormai da anni, dopo una carriera straordinaria. Pallone d’Oro nel 2005, campione del mondo con il Brasile nel 2002, Ronaldinho è stato uno dei giocatori più amati degli ultimi decenni, simbolo di fantasia, tecnica e spettacolo.

Per il Ravenna si tratta di una mossa capace di portare visibilità ben oltre i confini della Serie C. Il club romagnolo, reduce da una stagione importante, punta così a rafforzare il proprio progetto anche sul piano dell’immagine.