Mercato estivo di calcio: i trasferimenti, le cessioni e le scelte dirigenziali da seguire

Rassegna dei principali affari di calciomercato: acquisti, cessioni, risoluzioni contrattuali e nomi dirigenti che stanno cambiando la mappa dei club europei

La finestra estiva di trasferimenti sta entrando nel vivo con una serie di operazioni concluse e trattative in fase avanzata. Tra acquisti definiti, risoluzioni consensuali e contatti serrati tra club, il quadro dei movimenti coinvolge protagonisti noti e giovani emergenti pronti a cambiare maglia.

In questo riepilogo trovate le operazioni concrete già ufficializzate e gli sviluppi chiave delle trattative ancora in corso, con particolare attenzione a cifre, formule contrattuali e ruoli che cambiano.

Affari chiusi: arrivi, partenze e rescissioni

Negli ultimi giorni sono stati notificati diversi trasferimenti ufficiali. Vedat Muriqi torna al Fenerbahçe dopo l’esperienza al Mallorca, rimettendosi a disposizione del club turco dove aveva giocato prima del 2026. Sempre in tema di attaccanti e movimenti tra campionati, il Liverpool ha esercitato la clausola per il 22enne Munozpagata quasi 40 milioni all’Osasunasoggiogando l’interesse di altri club come il Newcastle.

Tra i portieri, il giovane Giovanni Daffara (21 anni) è passato alla Parma provenendo dalla Juventus. In Liguria lo Spezia ha formalizzato la risoluzione consensuale con Gianluca Lapadulamentre il Monza ha annunciato la cessazione del rapporto con l’allenatore Paolo Biancoche è vicino a firmare con il Pisa. Il club brianzolo ha già scelto Ivan Juric come nuovo tecnico per la prossima stagione.

Trasferimenti in Premier e MLS

Dal Regno Unito al Nord America: il centrale classe 2008 Fricio Caicedo ha dato il suo sì all’Inter Miamirifiutando un’opzione con il Royal Antwerp per unirsi alla rosa che vede protagonisti volti di richiamo internazionale. Intanto il Norwich City ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Sam Field dal QPR con un contratto triennale più opzione.

Como al centro delle trattative: rinforzi e addii

Il Como è stato particolarmente attivo: la società ha raggiunto un’intesa con il Cruzeiro per portare in Italia il terzino brasiliano Kaiki (2003), operazione strutturata come prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo indicativo intorno ai 15 milioni. Parallelamente il club lariano negozia con il Real Madrid la situazione di Nico Pazil cui desiderio è restare a Como mentre il club spagnolo valuta altre soluzioni contrattuali.

Per rinforzare il centrocampo il Como ha mostrato interesse concreto per il 31enne Luis Milla del Getafela cui clausola rescissoria è stata indicata a 6 milioni; il giocatore ha manifestato disponibilità, ma il Como preferirebbe trattare senza esercitare la clausola.

Saluti illustri e obiettivi difensivi

Il capitolo addii comprende anche la lunga lettera di commiato con cui Sergi Roberto ha annunciato l’uscita dal Como, ricordando il percorso che ha portato il club dalla promozione alla qualificazione in Champions League. Sul fronte difensivo il club sta valutando profili come Bruno Kaiki e Jaouen Hadjamquest’ultimo impegnato al Mondiale con l’Algeria.

Altri movimenti tattici e dirigenti in discussione

In Spagna l’Atletico Madrid ha trovato l’intesa per il terzino Grimaldocon la prima offerta che ha convinto il suo attuale club. In Grecia il PAOK ha annunciato la separazione consensuale con l’allenatore Razvan Lucescusottolineando i risultati conseguiti nel corso del rapporto professionale.

Sul fronte italiano, il Genoa ha definito il ritorno in rossoblù di Tommaso Baldanzi con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. Le voci di mercato vedono anche il Bologna attivo sul centrocampo: tra i profili valutati figurano Peer Koopmeiners e un ritorno di fiamma per Fabio Mirettioltre alla possibilità di coinvolgere giocatori come Joao Mario per la loro duttilità.

Notizie dal management e possibili nomine

Nell’ambito dirigenziale, alcuni club di vertice stanno valutando cambiamenti nella struttura sportiva, con nomi di dirigenti ed ex giocatori considerati per ruoli di responsabilità tecnica e organizzativa. Questi movimenti potrebbero influenzare le strategie sul mercato nelle prossime settimane.

La sessione di calciomercato proseguirà con altre giornate decisive: i club continuano a trattare clausole, formule di prestito con obblighi e percentuali sulle future rivendite, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni novità che ridisegna rose e piani tecnici.