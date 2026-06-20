Il caso sul delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica con la riapertura delle indagini che coinvolgono Andrea Sempio. In questo contesto già delicato, si inseriscono anche le condizioni di salute della madre, Daniela Ferrari, dopo il tentato suicidio e il forte dibattito pubblico che accompagna da anni la vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi.

Pressione mediatica, famiglia Sempio e sviluppi dell’inchiesta: l’intervista all’avvocato Taccia

Nel corso dell’intervista a Repubblica, l’avvocata ha anche evidenziato il forte impatto mediatico che sta coinvolgendo la famiglia Sempio, spesso oggetto di discussioni e interpretazioni pubbliche. In particolare, ha criticato chi ha raccontato la vicenda familiare in modo, a suo dire, distorto, contribuendo a un clima di pressione costante.

In questo contesto ha dichiarato: “Sono loro che dovrebbero avere dei sensi di colpa e non il mio assistito“.

Riferendosi al contesto social, Taccia ha espresso parole molto dure, affermando che “i social sono la fogna delle fogne“, sottolineando come le tensioni mediatiche si siano accentuate dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia sul caso di Garlasco.

L’intervista ha evidenziato come Andrea Sempio sia profondamente scosso: “è incazzato. I toni mediatici non si placano nemmeno di fronte a un ricovero di una madre”.

Secondo quanto riportato, il gesto estremo di Daniela Ferrari sarebbe maturato in un contesto di forte stress emotivo legato anche a gossip e narrazioni mediatiche, inclusa la presunta relazione con un vigile del fuoco, più volte smentita. Intanto, le indagini proseguono: la Procura si è riservata tempo fino a fine settembre per completare gli accertamenti prima di valutare un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.

Garlasco, l’avvocato Taccia fa chiarezza sulle condizioni della madre di Andrea Sempio

Ospite della trasmissione Quarto Grado, l’avvocata Angela Taccia ha fornito nuove informazioni sullo stato di salute di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente l’unico indagato nella recente riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. La donna, dopo aver assunto un’elevata quantità di farmaci in un tentativo di suicidio, è stata trasferita fuori dalla rianimazione e si trova ora ricoverata presso l’ospedale di Vigevano, nel reparto di psichiatria.

La legale ha descritto un quadro ancora fragile, spiegando: “Purtroppo non sta bene. È uscita dalla Rianimazione, ma è ancora ricoverata all’ospedale di Vigevano, nel reparto di Psichiatria“. Secondo Taccia, la permanenza in ospedale sarà ancora necessaria per diversi giorni: “Rimarrà ricoverata almeno per una settimana“. I medici, ha aggiunto, stanno valutando una nuova terapia farmacologica per stabilizzarne le condizioni e favorire un graduale miglioramento psicofisico dopo un periodo particolarmente critico.