La vicenda legata all’inchiesta su Garlasco si arricchisce di un nuovo elemento drammatico che riguarda la sfera familiare di Andrea Sempio. Al centro dell’attenzione c’è l’ultima intercettazione tra Daniela Ferrari e il figlio, in cui emerge tutta la tensione emotiva generata dal clima mediatico e giudiziario che circonda la famiglia. Il dialogo restituisce il quadro di una forte sofferenza personale, prima del tentato suicidio della donna.

Condizioni di salute della madre di Andrea Sempio: gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da Tgcom24, Daniela Ferrari è stata trasferita dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vigevano alla psichiatria dopo il ricovero avvenuto mercoledì, seguito a un’overdose di tranquillanti. Le sue condizioni risultano ora stabili e non sarebbe in pericolo di vita, anche se il quadro clinico resta delicato sul piano psicologico.

Secondo quanto riferito dai legali del figlio, Andrea Sempio, la situazione sarebbe maturata in un contesto di forte pressione emotiva, aggravata da una lunga esposizione mediatica e da attacchi ricevuti online. La donna, già in passato sottoposta a ricoveri per malori legati allo stress, avrebbe più volte manifestato sensi di colpa e un crescente disagio, anche in relazione alle indagini e alle difficoltà familiari.

Nelle ultime ore, inoltre, Il marito Giuseppe e il figlio Andrea sono stati richiamati in ospedale dai medici per ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni: “Non sappiamo perché, siamo stati chiamati e ci diranno. Stiamo salendo ora in auto. Se pensiamo che questo sia frutto della pressione mediatica subita in questi mesi? Nella sua domanda c’è anche la risposta“, viene riportato da La Provincia Pavese.

Garlasco, la mamma di Sempio in lacrime nella nuova intercettazione con il figlio

All’interno degli atti dell’inchiesta emerge una conversazione telefonica in cui la donna appare in evidente stato di agitazione e disperazione, mentre il figlio tenta di tranquillizzarla. Nell’audio mandato in onda a Dentro La Notizia, la madre, in lacrime, fa riferimento alle notizie televisive: “In televisione dicono che sei un assassino”, esprimendo tutta la sua angoscia per l’immagine pubblica del figlio e per la pressione mediatica.

Andrea Sempio prova a rassicurarla, invitandola a non dare peso alle accuse e definendole “caz*ate”, sostenendo che non vi sia nulla di cui preoccuparsi. Nonostante i tentativi di calmarla, la donna appare sconvolta e ripete la sua disperazione, lamentando l’impossibilità di sostenere ulteriormente una situazione che percepisce come insostenibile.