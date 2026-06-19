Gli incidenti stradali sono purtroppo all’ordine del giorno ed ogni volta qualcuno ci lascia la pelle, questa piaga è difficile da estirpare nonostante i proclami della politica e delle Forze dell’Ordine che invitano ad avere una guida prudente su strada ed a limitare i limiti di velocità, tra le principali cause dei sinistri sul territorio nazionale.

Incidenti stradali, le manovre errate al centro

Gli incidenti stradali si possono verificare per una serie di condotte errate degli automobilisti o per disattenzioni verso il traffico veicolare, dettate dall’utilizzo di dispositivi elettronici come il cellulare ma anche per condotte errate.

In particolare le condotte errate come ad esempio l’effettuare sorpassi azzardati, non calcolando il tempo esatto di rientro del mezzo, in combinazione con la velocità elevata, portano spesso a scontri frontali che possono risultare fatali per le persone coinvolte nell’incidente.

Bari, bimba di 4 anni morta stamattina sulla SP240

Una bambina di 4 anni che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla mamma, 38enne, è morta a seguito di un impatto frontale con un suv guidato da un 37enne, residente a Mola di Bari.

Lo schianto è avvenuto sulla SP240 tra Capurso e Rutigliano e stando alle prime ricostruzioni il Suv avrebbe compiuto una manovra azzardata non riuscendo a rientrare in tempo.

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente per tentare di salvare la vita della bambina, trasportata immediatamente in ospedale è morta a seguito delle condizioni derivanti dal sinistro, ritenute già gravi al suo arrivo, difatti è stata intubata e portata immeditamente in rianimazione.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo che guidava il suv è stato trasportato all’ospedale Venere di Bari, come riporta TGCom24, ed ha riportato traumi ad una gamba ed alla testa.