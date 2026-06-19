Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, Antonio Tajani ha deciso di non partire per gli Stati Uniti. I dettagli.

Donald Trump attacca Giorgia Meloni

Donald Trump, in una telefonata con “L’Aria che tira”, su La7, ha commentato l’incontro con Gorgia Meloni in occasione del G7 di Evian: “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto.

Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena“. Subito è arrivata la smentita della premier in un video sui social: “Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita“.

Attacco di Trump a Meloni: Antonio Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti

Con una nota su X, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’annullamento del suo viaggio negli Stati Uniti, in occasione del Business Forum Italia-Usa previsto per il 21 e 22 giugno a Miami dopo le dichiarazioni di Trump nei confronti della Meloni: “Le gravi e offensive parole del presidente Trump nel confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia.

Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno.”